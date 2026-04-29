אהוד אולמרט: "יום יום פלסטינאים נרצחים על ידי יהודים"

ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, התארח בפודקאסט של משה פבריקנט, וחזר שוב לדבר על סוגיית "אלימות המתנחלים", עליה הוא הרבה לדבר בשנים האחרונות.

בדבריו הוא אמר: "יום יום נעשים מעשי רצח בשטחים, כאשר יהודים רוצחים פלסטינאים שלא מעורבים בטרור, בצורה ברוטלית, שורפים את הגנים שלהם, שורפים את הרכוש שלהם, פורצים לבתים שלהם הורגים בני במשפחה. יום יום פלסטינאים שאין להן קשר לטרור נרצחים על ידי יהודים.

שואלים אותי למה אני מדבר על זה כי זה יוצר נזק. אי אפשר להסתיר את הדברים האלו, זה מתפרסם בכל העולם. קיומם הוא זה שגורם נזק".