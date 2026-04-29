בן גביר מטריף את הרשת: "בית המשפט אשם!"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm לבעיית האלימות שמשתוללת ברחובות ישראל.

בן גביר הטיל את האחריות על כתפי השופטים: "אתה תופס נערים בני 16-15 שדקרו או ניסו לאנוס, וביום למחרת בית המשפט אומר 'זה נער' ומשחרר אותו. זה טירוף".

בן גביר השווה זא להפגנות בגירוש גוש קטיף: "בגירוש עצרו נערים ונערות עד תום ההליכים על חסימת כביש. אין סיבה שבית המשפט, ובעיקר באזור תל אביב, ישחרר נער שדקר. ממ"ז תל אביב אמר לי אתמול: 'אני מביא להם תיק של קטין שדקר, והשופט מחפש איך לשחרר למעצר בית'. חייב להיות שינוי".

בן גביר עורר סערה לאחר שאמר 'אנחנו לא יכולים לשים שוטר בכל פיצרייה'. הבוקר הוא התייחס לאמירה זו ואמר: "הרצח הוא קשה והלב כואב וצריך לרדוף את האנשים האלה. לא אומר שלא קיימת בעיה והכול תותים. המשטרה מתקשה לטיפול באירוע שאין לה מודיעין עליו, כשסתם קמים ושולפים סכין ורוצחים אדם. באמת אין לנו שוטר בכל פיצה".

הוא אף חשף כי פנה אל היועצת המשפטית לממשלה בנושא. "חברי כנופיית SSQ עצורים רובם ככולם. בית המשפט גם אשם והיועצת משפטית שביקשתי ממנה 'בואי נגרש אותם'. הבאנו לה 30/40 תיקים שעוסקים באלימות של מסתננים, עד היום רק אחד גורש. היא זרקה אותנו מכל המדרגות".