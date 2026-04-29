טיול רגלי אל פריחות ובריכות טבעיות בנחל דישון

רגע לפני שמסתיימת עונת האביב והקיץ מגיע נצלו את מזג האוויר האביבי, הנוח, לטיול רגלי בחיק טבע, לאורך גדת נחל דישון ובריכות 'גב שונדי' אשר עדיין משופעים במים, פריחות צבעוניות ונופים ירוקים פסטורליים.

איך מגיעים?

נוסעים בכביש 89 עד שמגיעים לצומת עין זיתים. פונים צפונה (כביש 886) וממשיכים בנסיעה דרך היישובים דלתון, כרם בן-זמרה, ריחאניה ועלמה. חולפים על פני היישוב עלמה וממשיכים בנסיעה עוד כ-6 ק"מ, עד לגשר עלמה. פונים ימינה לנחל דישון בהתאם לשילוט ומחנים את הרכב ברחבת עפר לצד הכביש.

תיאור המסלול: חוצים רגלית, בזהירות את הכביש. מתחילים לצעוד בשביל המסומן באדום ובסימון שביל ישראל. לאורך הק"מ הראשון חוצים את ערוץ נחל דישון, בהליכה על חלוקי נחל גדולים. נפרדים מערוץ הנחל וממשיכים לצעוד בשביל המסומן. מטפסים על הגדה השמאלית (דרומית) של הנחל, בשיפוע מתון שנהיה מעט יותר תלול כעבור מספר דקות הליכה, ולאחר מכן שוב מתמתן.

ברשות ניקוז נחילים וכנרת ממליצים שבנקודה זו תצפתו על אפיק הנחל מגובה של כמה עשרות מטרים.

משם אחרי התצפית, ממשיכים עם השביל ומתחילים לרדת חזרה לכיוון אפיק הנחל. פונים ימינה לשביל רחב, ומיד שוב ימינה לשביל צר בו מוצב שלט האוסר מעבר ברכב. בתום הליכה קצרה מגיעים לבריכות 'גב שונדי'. לאחר ביקור בבריכות הטבעיות חוזרים לנקודת ההתחלה באותה הדרך.

אורך המסלול: כ-3 ק"מ (כשעה וחצי הליכה).

רמת קושי: קל-בינוני. המסלול אינו מונגש.

ב- waze : גשר עלמה, כביש 886.

נחל דישון

נחל דישון מתחתר בתחילתו מהר מירון לכיוון צפון-מזרח ולאחר מכן פונה במעין תנועת "פרסה" גדולה למזרח ולדרום-מזרח בירידתו אל עמק החולה, עד לשפכו לנהר הירדן מדרום לקיבוץ חולתה. הירידה התלולה מרום של כ-1,200 מ' בראש הנחל ועד לרום כ-60 מ' בשפכו לירדן ולאורך מרחק של כ-30 ק"מ, הביאו להתחתרות חזקה של הנחל בשכבות המסלע של ההרים. כתוצאה מכך נחשפות במדרונות הנחל שכבות מסלע מחמישה גילים גאולוגיים למן האיאוקן ועד לקנומן התיכון. המים והרוח עיצבו במשך מיליוני השנים תצורות נוף מרשימות ביותר, בהן טרשונים עמודיים בתצורת בר-כוכבא, מערות גדולות בקירות הנחל ומצוקים שגובהם מגיע למאות מטרים.



