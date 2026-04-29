דיווח: איראן נערכת לחידוש המלחמה - ומודיעה על צעד חריג

בעוד שטראמפ מעוניין להגיע לעסקה והכם עם איראן - המעצמה האסלמית נערכת בכל הכוח לחידוש המלחמה

י"ב אייר התשפ"ו
איראן

בזן שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חותר לעסקה כמעט בכל מחיר, באיראן נערכים לחידוש המלחמה ובעיקר התגוננות מפניה.

על פי הדיווח ב-IranWire, מושל טהרן, מוחמד סאדק מוטמדיאן, הודיע היום (רביעי) כי 700 מסגדים ב-22 המחוזות של הבירה האיראנית הוגדרו לשימוש בשעת חירום, וישמשו כ"מוקדי סיוע" במקרה של "תרחישים חמורים".

לפי הדיווח  המסגדים אמורים להיות מצוידים בפאנלים סולאריים, גנרטורים, מקורות אנרגיה נוספים, מאגרי מים ומתקנים לחלוקת מזון ולמחסה חירום. מכינים את אותם מסגדים לשמש לשהות ארוכה של מספר חודשים.

מוטמדיאן ציין כי התוכנית גובשה כחלק מהגברת המוכנות העירונית, במטרה לאפשר תגובה מהירה בזמן חירום. עם זאת, הוא לא פירט מתי תצא התוכנית לפועל או כיצד יצוידו המסגדים בפועל.


