“לא נתקלו בזה”: הפרט החריג בחקירת החשוד ברצח ימנו זלקה

בידי המשטרה נמצאת כל התמונה של האירוע. שניים מהחשודים נחשדים ברצח אך החשוד המרכזי, נער בן 15, שומר על שתיקה

כתב הפלילים אלי סניור התייחס הבוקר בראיון ל־103FM לפרשה שהסעירה את המדינה, ואמר כי בידי המשטרה נמצאים כיום עשרה חשודים, זאת לצד תמונה רחבה של מה שהתרחש בזירה.

לדברי סניור, מבין החשודים בפרשה, שניים נחשדים ברצח עצמו: הנער שעל פי החשד דקר את זלקה, וחברו, שלפי החשד היה מודע לכך שהוא נושא סכין.

יתר החשודים, כך לפי הדיווחים, מעורבים בדרגות שונות באירוע האלים שקדם לדקירה.

הפרט המרכזי שמקשה כעת על החוקרים נוגע לחשוד המרכזי, נער בן 15, שלדברי סניור שומר על שתיקה בחקירה.

“זה משהו שהשוטרים לא נתקלו בו”, אמר סניור, והוסיף כי במשטרה מקווים שבאמצעות החשודים האחרים יצליחו להשיג את “הדבר הנוסף” שיחזק את התיק ויאפשר לגבש כתב אישום.

בחדשות 13 דווח בימים האחרונים כי אחד החשודים, בן 15, היה מודע לכאורה לכך שחברו נושא סכין, וכי השניים חשודים ברצח.

עוד דווח כי יתר הנערים חשודים בעבירות של חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות.

זלקה, בן 21, עבד בפיצרייה בפתח תקווה ונפצע אנושות בערב יום העצמאות לאחר שעל פי הדיווחים ביקש מקבוצת נערים להפסיק להתיז ספריי שלג על לקוחות ובסביבת העסק. לאחר שנאבק על חייו בבית החולים, נקבע מותו.

במשטרה ממשיכים בניסיון לחבר את כלל חלקי האירוע, ובמקביל לאתר את כל מי שהיה מעורב בתקיפה.

החקירה מתמקדת כעת לא רק בזהות הדוקר, אלא גם בשאלה מי ידע על הסכין, מי היה חלק מהתקיפה, ומה היה חלקו של כל אחד מהנערים שנכחו במקום.

במשטרה מקווים כי עדויות של חלק מהחשודים יסייעו לשפוך אור על רגעי התקיפה ועל שרשרת האירועים שהובילה לרצח.