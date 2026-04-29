לא מלחמה ולא נסיגה: טראמפ ממשיך לחנוק את איראן

לפי דיווח בוול סטריט ג׳ורנל, נשיא ארה״ב הורה ליועציו להמשיך במצור הימי על איראן, במטרה להעמיק את הלחץ הכלכלי ולפגוע במשלוחי הנפט

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה את יועציו להמשיך במצור הימי על איראן, כחלק מהמאמץ האמריקני להפעיל לחץ כבד על טהרן ולחנוק את הכלכלה האיראנית, כך דווח בוול סטריט ג׳ורנל.

על פי הדיווח, הממשל רואה בהמשך המצור את האפשרות הפחות מסוכנת לעומת שתי החלופות האחרות שעל השולחן: חזרה ללחימה רחבה או נסיגה אמריקנית מהעימות.

במוקד המחלוקת בין הצדדים עומדת הדרישה האמריקנית מאיראן להשעות את העשרת האורניום לתקופה ממושכת של 20 שנה לפחות.

גורמים אמריקניים הדגישו כי טראמפ אינו מוכן לוותר על הדרישה הזו, גם על רקע ההצעה האיראנית לפתוח במגעים סביב מצר הורמוז לפני דיון בסוגיות הגרעין.

לפי הדיווחים, אמש העבירה איראן מסר לארה״ב שלפיו היא זקוקה לכמה ימים נוספים כדי לקיים התייעצויות פנימיות עם ההנהגה הבכירה בטהרן ולגבש עמדה אחידה.

בוושינגטון מעריכים כי קיים קושי ממשי להבין מי מוסמך בצד האיראני לקבל החלטות מחייבות, וכי הפיצול בהנהגה מעכב את התקדמות המגעים.

על רקע ההצעה האיראנית למשא ומתן, טראמפ טען כי איראן העבירה לארה״ב מסר שלפיו היא נמצאת “במצב של קריסה” ומבקשת לפתוח את מצר הורמוז במהירות האפשרית, בזמן שבטהרן מנסים, לדבריו, “להבין את המצב בהנהגה שלהם”.

עם זאת, בדיווחים בארה״ב צוין כי טראמפ לא פירט כיצד הועבר המסר ומי בדיוק העביר אותו.

בשלב זה נראה כי טראמפ מבקש להמשיך במדיניות הלחץ: לא להיגרר מיידית להסלמה צבאית, אך גם לא להעניק לאיראן הקלה כלכלית או מדינית ללא התחייבות משמעותית בנושא הגרעין.

מבחינת הממשל האמריקני, פתיחת מצר הורמוז לבדה אינה מספיקה, כל עוד טהרן אינה מוכנה להתחייב לבלימת תוכנית ההעשרה שלה.