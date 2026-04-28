במקום מירון: אדמו"רים בוחנים הדלקות במערת המכפלה

פרסום ראשון. לראשונה : חסידויות שוקלות ברצינות להעביר את מעמד ההדלקה המרכזי שלהן ממירון למערת המכפלה בחברון.

לסרוגים נודע כי בימים האחרונים פנו גורמים בסביבת אדמו"רים, כולל משב"קים ואנשי חצר, למארגני ההדלקה המרכזית בחברון כדי לבדוק היתכנות לקיום הדלקות חסידיות במקום, בל"ג בעומר הקרוב.



המלחמה בצפון משנה את המפה

המהלך מגיע בעקבות החלטת גורמי הביטחון לצמצם דרמטית את הילולת מירון השנה, ולאפשר השתתפות מצומצמת בלבד של אלפי אנשים בודדים במתחמים סגורים, במקום מאות אלפים כבכל שנה.

בניגוד לשנת הקורונה בה היו ההגבלות בכל הארץ, כעת רק הצפון נמצא תחת מגבלות ובשאר הארץ אפשר להתאסף באלפים ובעשרות אלפים.

ההחלטה הזו כבר הובילה לשינויים חסרי תקדים: כך למשל, המשפיע רבי אלימלך בידרמן הודיע כי ההדלקה המרכזית שלו תתקיים השנה בירושלים ולא במירון, כעת מסתמן שזה לא נעצר שם.

המוקד החדש - חברון

במקביל, בחברון מתכוננים לאירוע שצפוי להיות הגדול ביותר שנערך שם בל"ג בעומר:

ההדלקה המסורתית ברחבת מערת המכפלה, יחד עם ראשי ישיבות בכירים בציונות הדתית - ביניהם הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, והרב נחום נריה, רה"י תורה בציון.

ההדלקה בחברון בשנה שעברה (צילום: תורה בציון)

בהדלקה גם צפויים להשתתף שרים ואישי ציבור, בהם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

לאירוע צפויים להגיע אלפים רבים, כאשר השנה ההערכות מדברות על מספרים גבוהים במיוחד, בעקבות המצב, כולל אוטובוסים שמארגנות ישיבות רבות.

ההדלקות של האדמורי"ם אחרי חצות

לפי המידע שהגיע, הרעיון שנבחן הוא פשוט אבל דרמטי: לאחר סיום ההדלקה של הציבור הדתי לאומי, סביב חצות, כאשר רחבת מערת המכפלה נשארת פתוחה עד השעות הקטנות של הלילה - ייערכו במקום הדלקות נוספות, הפעם של חסידויות.

כאמור, מדובר במהלך חסר תקדים, שיעביר את המוקד ממירון - ציון רשב"י לחברון - עיר האבות בל"ג בעומר.