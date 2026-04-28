רב חדש לנוף הגליל: הרב מנחם מענדל נחשון יכהן כרב העיר

ועדת הבחירות לרבנות העיר נוף הגליל, בראשות חבר בית הדין הגדול (בדימוס) הדיין הרב יעקב זמיר הכריזה היום (שלישי) בתום ספירת הקולות על בחירתו של הרב מנחם מענדל נחשון לתפקיד רב העיר נוף הגליל.

מינוי זה הינו חלק ממדיניות המשרד לשירותי דת להובלת מינויי קבע של רבני ערים בישראל, מתוך הכרה בחשיבותה של הנהגה תורנית יציבה, קבועה ונגישה לכלל תושבי העיר. בראשות ועדת הבחירות עמד חבר ביה"ד הגדול (בדימוס), הדיין הרב יעקב זמיר. חברי הוועדה הנוספים היו: הרב יוסף טולדנו רב העיר קרית ביאליק. מר עופר בן אליעזר, גב' ישראלה מרקסמר. גב' מיכל שמש מזכיר הוועדה: מר צוריאל פורת.

עם תום ספירת הקולות פרסמה ועדת הבחירות את התוצאות הרשמיות, לפיהן הרב מנחם מענדל נחשון זכה לתמיכת 29 חברי הגוף הבוחר. וייכנס לתפקידו כרבה הראשי של העיר. הרב הנבחר צפוי להוביל את שירותי הדת בעיר ולתת מענה רוחני והלכתי לכלל הקהילות והמגזרים בנוף הגליל.

הרב נחשון תושב נוף הגליל ומכהן בה כראש ישיבת חב"ד המקומית. מחזיק בכושר לרב עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל, והוא בוגר הישיבה הגבוה תומכי תמימים מגדל העמק, וישיבת תומכי תמימים המרכזית בניו יורק.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על הבחירה: "אנו מברכים על המוגמר עם סיומו של הליך בחירה סדור ומקצועי. אני מודה ליו"ר הוועדה, הגר"י זמיר ולחברי הוועדה על עבודתם היסודית. למר רונן פלוט ראש עיריית נוף הגליל על שיתוף הפעולה בהליך הבחירה. אני מאמין כי הרב נחשון יפעל לחיבור כלל חלקי העם, ינגיש יהדות מסבירה במאור פנים ויעניק לתושבי נוף הגליל הנהגה תורנית מחויבת. מינוי רב עיר במינוי קבע הוא צעד חיוני ליציבות הקהילתית ולשיפור איכות שירותי הדת בעיר".

יו"ר המועצה הדתית, אמנון כהן ברך את הרב הנבחר: "זהו יום היסטורי ומכונן עבור שירותי הדת בנוף הגליל. בחירתו של הרב נחשון היא בשורה של ממש לכל תושב ותושבת בעיר. המועצה הדתית תעמוד לימינו של רב העיר הנבחר כדי להבטיח שירותי דת מונגשים, מאירים ומחברים, מתוך כבוד למסורת המפוארת של רבני העיר וצפייה אל עתיד של אחדות וצמיחה רוחנית."