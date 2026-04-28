הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות

אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום

דו"ח המבקר נגד בן-גביר: ביקורת חריפה על אבדן משילות בנגב ונזקים לתשתיות במיליארדים; השר בן-גביר בתגובה: הדו"ח "מנותק ומגמתי".

חנינה לרה"מ נתניהו העדכון היומי: השר עמיחי אליהו מ-"עוצמה יהודית" טוען כי הנשיא הרצוג מבקש שבועיים לניסיון פשרה לפני קבלת החלטתו הסופית האם להעניק חנינה לראש הממשלה.

רוטמן לליכוד בשמחה? ח"כ שמחה רוטמן הודף שמועות על חבירה לליכוד. מצהיר על נאמנות לסמוטריץ' לאורך כל הדרך וטוען כי מדובר ב"משחק מטופש" על רקע ירידת מפלגתו בסקרים.

ועדת האיתור: יהודה אליהו נבחר לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ודוחה את הטענות כי זכה במינוי בגלל שנחשב "מקורב לשר סמוטריץ'" בעבר

"פייק פרשה": עימות רדיופוני בין ינון מגל לבן כספית סביב פרשת "קטארגייט" והשפעתה על הביטחון.

ימינה ברוסית: ערוץ 14 מתרחב למגזר הרוסי עם רכישת אתר החדשות Mignews.

המתיישב המשוחרר: בית המשפט הורה לשחרר מתיישב משילה שנעצר על ידי השב"כ ללא אישור פגישה עם עורך דין.

כינוס חירום: עשרות רבנים קבעו פה אחד כי חייל דתי אינו יכול לשרת ביחידה קרבית מעורבת.

מהדרין מן המהדרין בצה"ל: הקמת מדור הלכתי חדש ברבנות הצבאית למתן מענה קולינרי לחיילים חרדים.\

צו מניעה על מכירת "פנקס י"ג": מכון הרצי"ה עצר מכירת כתב יד של הראי"ה קוק שנעלם לפני שנים.

מהפכה בהר הבית: אישור הכנסת דפי תפילה מורחבים הכוללים את הנוסח המיוחד למקום.

מינוי בחמ"ד: הרב גד ברטוב מונה למפקח הארצי על החינוך העל-יסודי הדתי.

ברוך דיין האמת: פטירתם של הדיין הרב יהודה גליק זצ"ל ורב הקהילה הרב עמיחי ברנר ז"ל.

פיצוי לפרופ' אברהם ארליך: זכה ב-3 מיליון שקלים בתביעה נגד תוקפים ערבים בעיר העתיקה.

תמיר פרדו: ראש המוסד לשעבר הצהיר "אני מתבייש להיות יהודי" בהקשר לטרור יהודי, ועורר סערה.

משה דהרי באח הגדול: מעצב שיער נכנס לבית המפורסם בישראל והודיע שבכוונתו לדאוג לחלשים ולשיער מרשים