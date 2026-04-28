הנקודה האדומה: תקציר חדשות היום בנקודות

השר אליהו בפרשנות על החנינה לרה"מ נתניהו, מבקר המדינה נגד בן-גביר, ערוץ 14 ברוסית וחשיפת בימת האירוויזיון. אלה הנקודות האדומות שמעניינות את הסרוגים היום.

אריאל שרפר
י"א אייר התשפ"ו
צילום: אולפן סרוגים
לא היה לכם זמן לקרוא חדשות?

 אריאל שרפר מסכם את האירועים החשובים שקרו היום 

וכל מה שמעניין סרוגים בכמה נקודות אדומות:

  • דו"ח המבקר נגד בן-גביר: ביקורת חריפה על אבדן משילות בנגב ונזקים לתשתיות במיליארדים; השר בן-גביר בתגובה: הדו"ח "מנותק ומגמתי".

  • חנינה לרה"מ נתניהו  העדכון היומי:  השר עמיחי אליהו מ-"עוצמה יהודית" טוען כי הנשיא הרצוג מבקש שבועיים לניסיון פשרה לפני קבלת החלטתו הסופית האם להעניק חנינה לראש הממשלה. 

  • רוטמן לליכוד בשמחה? ח"כ שמחה רוטמן הודף שמועות על חבירה לליכוד. מצהיר על נאמנות לסמוטריץ' לאורך כל הדרך וטוען כי מדובר ב"משחק מטופש" על רקע ירידת מפלגתו בסקרים. 

  • ועדת האיתור: יהודה אליהו נבחר לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל ודוחה את הטענות כי זכה במינוי בגלל שנחשב "מקורב לשר סמוטריץ'" בעבר 

  • "פייק פרשה": עימות רדיופוני בין ינון מגל לבן כספית סביב פרשת "קטארגייט" והשפעתה על הביטחון.

  • ימינה ברוסית: ערוץ 14 מתרחב למגזר הרוסי עם רכישת אתר החדשות Mignews.

  • המתיישב המשוחרר: בית המשפט הורה לשחרר מתיישב משילה שנעצר על ידי השב"כ ללא אישור פגישה עם עורך דין.

  • כינוס חירום: עשרות רבנים קבעו פה אחד כי חייל דתי אינו יכול לשרת ביחידה קרבית מעורבת.

  • מהדרין מן המהדרין בצה"ל: הקמת מדור הלכתי חדש ברבנות הצבאית למתן מענה קולינרי לחיילים חרדים.\

  • צו מניעה על מכירת "פנקס י"ג": מכון הרצי"ה עצר מכירת כתב יד של הראי"ה קוק שנעלם לפני שנים.

  • מהפכה בהר הבית: אישור הכנסת דפי תפילה מורחבים הכוללים את הנוסח המיוחד למקום.

  • מינוי בחמ"ד: הרב גד ברטוב מונה למפקח הארצי על החינוך העל-יסודי הדתי.

  • ברוך דיין האמת: פטירתם של הדיין הרב יהודה גליק זצ"ל ורב הקהילה הרב עמיחי ברנר ז"ל.

  • פיצוי לפרופ' אברהם ארליך: זכה ב-3 מיליון שקלים בתביעה נגד תוקפים ערבים בעיר העתיקה.

  • תמיר פרדו: ראש המוסד לשעבר הצהיר "אני מתבייש להיות יהודי" בהקשר לטרור יהודי, ועורר סערה. 

  • משה דהרי באח הגדול: מעצב שיער נכנס לבית המפורסם בישראל והודיע שבכוונתו לדאוג לחלשים ולשיער מרשים

  • אירוויזיון 2026: חשיפת בימת תחרות המוזיקה הגדולה בעולם מזכירה מאד את ההופעה של יובל רפאל. 

---

מהדורת "הנקודה האדומה" מחכה לכם בראש הכתבה – ובכל יום באתר סרוגים!

