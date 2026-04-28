מפקד חטיבה 7: "המחבלים שהתכוונו לפשוט על ישראל הופתעו חזק"

מפקד חטיבה 7, אל"מ שאול ישראלי, סיפר הערב (שלישי) בראיון לסרוגים על השמדת ערי המקלט של חיזבאללה, שנועדו לשמש כבסיס ליציאה להתקפה רחבת היקף על יישובי הצפון וזכו לכינוי "עכו וערד" בצה"ל.

כשנשאל האם הופתע מערי המקלט, או שציפה שזה מה שימצאו שם, ישראלי אמר כי "לא הופתענו מזה, בוא נגיד ככה.

ההתקפה הראשונה הייתה למנוע את הירי העשירי למשגב עם, מרגליות ומטולה. עניין ערי המקלט מעסיק אותנו, ואנחנו רוצים לקחת ולתקוף מערבה. אבל זה תמיד מפתיע כשיש משהו כזה, שאמור להכיל מאות לוחמים. בגודל החדרים, כמות האמל״ח, ובאופן שבו זה מחובר לתשתית מעל הקרקע באופן שבו פעילים יוצאים מתוך הפירים שבסוף נוגעים במשגב עם".

המנהרה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

ישראלי סיפר כי "בהתקפה על קנטרה ירו עלינו משהו כמו עשרה טילי נ״ט, ויצאו בערך 20 מחבלים מתוך עיר המקלט 'עכו'. היה היתקלויות מול עכו, ומי שלא חיסלנו אותנו נשבה. שבוי אחד שנתן לנו הרבה מידע הוא פעיל רחפני נפץ שירד מביירות. הם התפזרו, ומצאנו את הגופות שלהם לאחר מכן. האיום היה עצום אבל סיכלנו אותו מהר".

לדבריו, "האיום המרכזי הוא באמת האיום המרחבי של טילי הנ״ט, אחר כך רחפני נפץ, ובסוף גם התמ״ס. ברור לנו שאנחנו מתעסקים באיראן, וחיל האוויר היה עסוק. חשוב ללוחמים לראות שהם עושים עבודה טובה עם עזרה אווירית מוגבלת יחסית".

(צילום: דובר צה"ל)

כשאתה מסתכל על השתי מנהרות האלה, זה שטחי כינוס של מחבלים לפני הפשיטה לישראל?

"כן, זה שטחי כינוס שהם מטרתם היו על מנת לפשוט לשטחי ישראל. מצאנו ב'עכו' את הכוננים והסרטונים, וסגרנו מעגל על חלק מהמחבלים שיצאו משם. הם נערכו חזק, והם אכן הופתעו מהאופן שהגענו. הם חשבו שייקח לנו יותר זמן. אותו שבוי שתפסנו העיד את זה, ומצאנו אותו בפיר לאחר שלושה ימים".

המנהרות האלה מתקיימות כשמעל מתקיימת שגרת חיים של היישוב. זה שטח אסטרטגי רציני. התושבים יודעים?

"הוא מוסווה בצורה יפה מאד, והצלחנו עם החבר׳ה הלוחמים המוכשרים של יהל״ם שעבדו תחתיו. זה דרש תושייה ואיתור, ואחרי זה הרחבנו והסווינו את נקודת הגישה. קנטרה היא תשתית צבאית, וגם מעל קרקע מצאנו אמל״ח ומטעני נפץ. לכן זו מערכת אחת שלמה. בכל בית שמה אתה רואה תמונות של סולימאני נסראללה וכל אלה. זה כפר צבאי, כל הפעילות האזרחית שהייתה ליד היא כיסוי".

מה מספר הנפגעים שהיו? שילמתם מחיר די יקר, בעיקר חטיבה 7.

"אני מסתכל בחודשיים האחרונים, ואנחנו פועלים ממש כתף אל כתף עם גולני. יש לנו נופל מירי נ״ט, אביעד גולנסקי ז״ל, ונופל נוסף - עידן פוקס. גם צק״ח גולני, וגם חלל שנפל תחת הצק״ח שלנו - טובאל ליפשיץ. זה קרה לאחר שהאויבים היו אמורים לסגת מא-טייבה. לכן היה חשוב להגיד שמחבלים נמצאים. לצד זה, ברור לנו שאנחנו צריכים להיות לצד התושבים במשגב ומרגליות, הם מתורגלים והם איתנו".

(צילום: דובר צה"ל)

מה זאת אומרת? באיזה היקפים אנחנו מדברים?

"כשהיינו בעמדה של רב א-תלתין, ראינו פתאום עשרה מחבלים מגיעים בין הבסיסים שמחברים בין הסלוקי לבין קו הכפרים הראשון. שם, בהיעדר חיל האוויר, פגעו בכמות מאד גדולה של מחבלים".

אתם לא מנסים לעשות מערבים בסלוקי ולתפור אותם שמה?

"התגבורים גם משם, בוודאות. בכל האזור של הסלוקי והליטאני נעים יחסית חופשית. הרגנו שם כ-130 פעילים, הם היו במצב שחיקה עמוק מאד - וזה כרגע עיקרי הדברים".

"טיהור הקו הצהוב - זה עניין של שבועות"

שאלה קצת יותר רחבה, אתם כבר מתמרנים לא מעט זמן, אתה רואה מהם פחות או יותר לוחות הזמנים לסיום טיהור הקו הצהוב?

"אם מסתכלים על הקו הצהוב, זה עניין של שבועות. ברור שהייתי רוצה חופש פעולה גדול יותר, אבל את המסה העיקרית אני חושב שכבר ביצענו - השמדת התשתיות מעל קרקע. אני חושב שאנחנו במצב שאכן מתקדם, השלמנו את האיתור ואת המיפוי. לא נברך את המוגמר לפני שנשלים, אבל זה עומד לקרות בזמן הקרוב. אנחנו למודי תת״ק, גם מעזה וגם מלבנון לפני, וזה הכנסה של מאות חיילים לתוואי בהכנסה שהיא נשלטת"

אתה מדבר על זה שהלוחמים לקחו את החומר נפץ ביד?

"זו הדרך היחידה להשלים את החבלות הללו. אין דרך לעשות זאת מהאוויר, ולכן זה רק קרקעית. לא אוכל לפרט זאת, אבל זה אכן מורכב מבצעית".

"כמו שהיה אז בעזה שאמרו שלא נצליח להציל את החטופים, אני מאמין ביכולת שלנו לסכל את האיומים" סיכם ישראלי. "ברור שיש סיכונים, אבל אנחנו עושים את זה בשמחה רבה ואמונה גדולה בצדקת הדרך".