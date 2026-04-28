זו הסיבה לאירוע החריג בצפון

תושבים רבים בצפון הארץ דיווחו הערב (שלישי) על רעידה עוצמתית שהורגשה בבתיהם, זאת בעקבות פיצוץ המנהרה הגדולה בדרום לבנון על ידי כוחות צה"ל. המכון הגיאולוגי אישר את הפרטים ומסר כי בתאריך 28.04.2026, בשעה 18:03:17, זיהתה מערכת ההתרעה אירוע סיסמי משמעותי באזור.

למרות התחושה של רעידת אדמה טבעית, במשרד האנרגיה והתשתיות מבהירים כי מדובר בתוצאה ישירה של הפיצוץ המבוקר שביצעו כוחות הביטחון מעבר לגבול. כזכור, מוקדם יותר הערב פרסם פיקוד הצפון הנחיות מיוחדות לתושבי מטולה, קריית שמונה ויישובי רכס רמים לפתוח חלונות ולהתרחק מזכוכיות, מחשש שהדף הפיצוץ יגרום לנזקים.

במכון הגיאולוגי פנו לציבור שהרגיש את האירוע ומסרו: "במידה והרגשת את האירוע, נודה על דיווח הפרטים בגלויית 'האם הרגשת' באתר המכון". המידע שייאסף מהאזרחים נועד לסייע לחוקרים לשפר את יכולת הערכת הסיכונים הכרוכים ברעידות אדמה עתידיות באזור.

הפיצוץ העז נשמע והורגש לא רק ביישובי קו העימות אלא גם בטווחים רחוקים יותר, מה שמעיד על היקף התשתית שהושמדה בדרום לבנון במסגרת פעילות צה"ל להסרת איומי הטרור בגבול הצפוני.