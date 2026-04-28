המחבל שתכנן פיגוע בהופעה של טיילור סוויפט הודה באשמה

צעיר אוסטרי בן 21 הודה בבית המשפט בתכנון פיגוע התאבדות רצחני בסיבוב ההופעות של כוכבת העל; המזימה נחשפה ברגע האחרון בזכות מידע מה-CIA. אם יורשע הוא יקבל עונש מאסר של 20 שנה בכלא

השבוע נפתח משפטו של הגבר שנעצר בחשד שניסה לבצע פיגוע בהופעתה של הכוכבת הבינלאומית. בתחילת המשפט הוא הודה כי תכנן לבצע פיגוע התאבדות המוני במהלך הופעותיה של טיילור סוויפט בווינה באוגוסט 2024.

הנאשם, שהובא לאולם תחת אבטחה כבדה, הודה בחברות בארגון המדינה האסלאמית (דאעש) ובכוונה להוציא לפועל את המתקפה, אך הכחיש מעורבות בתכנון פיגועים נוספים במכה ובדובאי. כך על פי הדיווחים בכלי תקשורת מקומיים.

לפי כתב האישום המצמרר, הגבר שנעצר, אוסטרי בשנות ה-20, החל בהכנות קדחתניות לבניית הפצצה כבר ביולי 2024. המשטרה, שפשטה על ביתו בעקבות התרעה ממוקדת של המודיעין האמריקאי, חשפה מעבדת חבלה ובה פצצה בשלבי הכנה מתקדמים. התובעים טוענים כי הנאשם קיבל הדרכה ישירה מפעילי דאעש בנוגע לייצור "פצצת רסס" קטלנית, שמטרתה לגרום למקסימום נפגעים בקהל הצפוף. בנוסף, הוא ניסה לרכוש כלי נשק ורימוני יד בשוק השחור כדי להשלים את מסע הרצח.

סיכול הפיגוע הוביל לביטולן המיידי של שלוש הופעות ה-"Eras Tour" באצטדיון ארנסט האפל, החלטה שהותירה כ-195,000 מעריצים המומים. בעוד המעריצים מילאו את רחובות וינה בשירה ובחילופי צמידי חברות כמעשה של נחמה, מאחורי הקלעים התברר גודל האסון שנמנע. סוויפט עצמה התייחסה לאירוע בסרט תיעודי חדש, וסיפרה כי גילתה על המזימה בעודה במטוס בדרך לאוסטריה: "חמקנו בקושי מסיטואציה של טבח", אמרה בכאב, "הפחד לשלום המעריצים שלי הוא תחושה חדשה וקשה עבורי".

לצידו, צעיר נוסף המואשם בחברות בתא טרור משותף. השניים, שהיו נערים בעת תחילת התכנון, עומדים בפני עונש של עד 20 שנות מאסר. המשפט, שצפוי להימשך עד סוף חודש מאי, מעלה שאלות נוקבות לגבי הקצנת צעירים באירופה דרך רשתות האינטרנט. כפי שסיכמה עורכת דינו של הנאשם: "מרשי גרם לפחד ובהלה עצומים, והוא יצטרך לתת על כך את הדין".