האקדמיה ללשון: "תפסיקו כבר להשתמש בפועל הזה"

הפועל "לשים" השתלט על השיח היומיומי של הישראלים, אך באקדמיה מזכירים כי העברית עשירה בפעלים מדויקים הרבה יותר לכל פעולה ופעולה

לשים בגדים, לשים איפור, לשים מוזיקה ואפילו לשים מזגן – נראה שהפועל "לשים" הפך למילה הנרדפת כמעט לכל פעולה שאנחנו מבצעים במהלך היום. פוסט חדש של האקדמיה ללשון עברית קורא לציבור להחזיר עטרה ליושנה ולהתחיל להשתמש באוצר המילים העשיר שיש לשפה להציע, במקום להסתפק בפועל הגנרי ש"השתלט" על אוצר המילים שלנו.

"בואו נשים את הדברים על השולחן (ולשם שינוי – נשתמש בפועל הזה רק שם)", כתבו באקדמיה והדגישו כי לכל פעולה במרחב האישי והציבורי קיים פועל ייחודי משלה. באקדמיה מבקשים להזכיר לציבור כי השימוש בפעלים המדויקים לא רק מעשיר את השפה, אלא גם הופך את התיאור לנכון ומלוטש יותר.

לצורך כך, פרסמה האקדמיה תזכורת קצרה לרשימת הפעלים הנכונים: בגדים לובשים, כובע חובשים, ובעוד שנעליים נועלים, את הגרביים יש לגרוב (או ללבוש). גם אביזרים נוספים זכו להתייחסות: כפפות עוטים, עגילים עונדים ומשקפיים מרכיבים.

בכל הנוגע לטיפוח ופנאי, מזכירים באקדמיה כי בבושם מתבשמים, באיפור מתאפרים ואת קרם ההגנה מורחים. ומה לגבי האווירה בבית? במקום "לשים" מוזיקה, פשוט משמיעים אותה. נראה כי הצעד הראשון לשמירה על עברית תקינה מתחיל בשינוי קטן של הרגלי הדיבור הללו.