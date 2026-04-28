צה"ל בהנחיה דחופה לתושבים: "יש להיכנס למבנים ולפתוח חלונות"

פיקוד הצפון פרסם בדקות האחרונות (שלישי) הנחיות מיוחדות לתושבי שורת יישובים הסמוכים לקו העימות, זאת לקראת פיצוץ מבוקר של מנהרת ענק שנחשפה בדרום לבנון. הפיצוץ צפוי להתרחש בדקות הקרובות והוא צפוי לעורר הדי פיצוץ עזים שיישמעו היטב ברחבי הגליל.

על פי הנחיות הצבא, תושבי היישובים משגב עם, מנרה, מרגליות ומטולה נדרשים להיכנס למבנים באופן מיידי. עליהם לפתוח חלק מחלונות הבית ולהתרחק מחלונות זכוכית גדולים עד לסיום האירוע. פתיחת החלונות נועדה לאפשר להדף לעבור מבלי לנפץ את השמשות.

במקביל, לתושבי קריית שמונה וכפר גלעדי נמסרה המלצה דומה: לפתוח חלונות בבתים ולהתרחק מחלונות גדולים. בצה"ל מבהירים כי מדובר בצעדי זהירות שגרתיים במבצעים מסוג זה, שנועדו להבטיח את שלומם של התושבים בזמן השמדת תשתיות הטרור מעבר לגבול.