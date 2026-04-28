חן קורן פרסמה סרטון; משרד הבריאות הגיב: "אסור לעשות את זה"

סרטון בישול שעורר סערה ברשת הוביל לתגובה רשמית של משרד הבריאות, המבהיר באופן חד-משמעי מדוע עליכם להפסיק באופן מיידי את הפעולה הזאת במטבח

האם אתם נוהגים לשטוף את העוף מתחת לברז לפני שאתם מכניסים אותו לסיר? מתברר שההרגל הזה, שנראה לרבים מאיתנו כשיא הניקיון, הוא למעשה טעות תברואתית מסוכנת. הנושא עלה לכותרות בעקבות סרטון שהעלתה אושיית הרשת והפודי חן קורן, בו היא נראית מכינה עוף מבלי לשטוף אותו כלל, תוך שהיא מבקשת מהעוקבים: "בבקשה אל תגידו לי למה את לא שוטפת את העוף".

לתדהמת הגולשים, מי שבחרה לחזק את ידיה של קורן היא ד"ר נגה נאור, מנהלת סיכונים במזון במשרד הבריאות, שהשתתפה בסרטון תגובה רשמי. "רצינו להגיד לך שאת לגמרי צודקת", הצהירה ד"ר נאור והסבירה כי על פי כללי בטיחות המזון המעודכנים, חל איסור לשטוף עוף גולמי.

הסיבה לכך נעוצה בסיכון לזיהום צולב. לדברי המומחית, טיפות המים הניתזות מהעוף במהלך השטיפה עלולות לשאת איתן מחוללי מחלה קשים כמו סלמונלה או ליסטריה. אותן טיפות זעירות מתפזרות על המשטחים סביב הכיור, על כלי אוכל ואפילו על מוצרי מזון אחרים שנמצאים בקרבת מקום, ובכך מעלות משמעותית את הסיכון להרעלת מזון.

אז איך בכל זאת שומרים על הבריאות? במשרד הבריאות מדגישים כי הדרך היחידה להפוך את העוף לבטוח למאכל היא בישול, צלייה או אפייה יסודיים. החום הגבוה הוא זה שמשמיד את החיידקים, בעוד שהשטיפה במים רק עוזרת להם להתפשט ברחבי המטבח.