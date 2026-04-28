ירידה של 66 אחוז בזיהום: כך מטפלים בשריפות הזבל ביו"ש

במנהל האזרחי פעלו בחודשים האחרונים לטיפול שריפות הזבל הפיראטיות ברחבי יהודה ושומרון, עם מעל אלף פעולות לניטור וכיבוי מיידי של שריפות פיראטיות ופינוי אלפי טון אשפה

במהלך החודשים האחרונים הוביל המנהל האזרחי, בהנחיית הדרג המדיני, צוות משימה משולב שפועל במאמץ מוגבר למאבק בתופעת שריפות הפסולת הפיראטיות ברחבי יהודה ושומרון.

אתר הפסולת הפיראטי נעלים לפני חמישה חודשים צילום: דוברות מתפ"ש

במסגרת הפעילות בוצעו למעלה מ-1,000 פעולות לניטור מוקדי שריפה וכיבוי מיידי בשלושת החודשים האחרונים, לצד פינוי של יותר מ-3,000 טון פסולת מאתרים שגרמו לזיהום אוויר חריג. במקביל, בוצעו עבודות תשתית וסלילת דרכי גישה שאפשרו הגעה מהירה ויעילה של צוותי כיבוי וטיפול לשטח.

אתר נעלין כיום צילום: דוברות מתפ"ש

בנוסף, הוגברה האכיפה על ידי יחידת הפיקוח ובוצעו למעלה מ-60 פעולות אכיפה נגד אתרי פסולת בלתי חוקיים. כמו כן, אנשי יחידת דוד פעלו לתפיסה והחרמה של עשרות משאיות שניסו להשליך פסולת באופן בלתי חוקי.

על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה, נרשמה ירידה של עשרות אחוזים ברמות הזיהום במרחב, ובכלל זה ירידה של כ-66 אחוזים במדדי זיהום האוויר באזור שוהם ומודיעין. "המנהל האזרחי ימשיך לפעול בנחישות, בשיתוף הגורמים הביטחוניים והרשויות המקומיות, לצמצום התופעה ולשיפור איכות החיים והסביבה עבור כלל תושבי האזור", נמסר.