כולם חיכו לזה: אלה השמות שבחר ברהנו טגניה לתאומים

לפני שבוע ברהנו טגניה הפך לאבא לראשונה בגיל 44 - והיום (שלישי) הגיע הרגע המרגש הבא. טגניה ובת זוגו ירוס חגגו אירוע ברית מרגש ומושקע במיוחד לתאומים שנולדו להם: בן ובת.

האירוע התקיים באולמי רוקח גני התערוכה, בהפקתו של שון בלאיש, וכלל נוכחות מלאה של בני משפחה וחברים קרובים שהגיעו לחגוג את הרגע המשמח.

השמות נחשפים לראשונה

במהלך האירוע נחשפו גם השמות שבחרו ההורים הטריים לתאומים: הבן נקרא דן, והבת קיבלה את השם הילי נצנת.

שומרים על פרטיות - אבל לא על השמחה

כזכור, הלידה עצמה התרחשה בבית החולים שיבא תל השומר, ולמרות שטגניה נוהג להתרחק מחשיפה אישית - נראה שהפעם הוא בחר לשתף את הרגעים המשמעותיים באמת.

אחרי שבוע אינטנסיבי של הורות חדשה, האירוע היום סימן את תחילתו של פרק חדש ומרגש במיוחד בחייו.