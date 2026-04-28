רכבים ייגררו, כבישים ייחסמו: ירושלים נערכת לאירוע הענק

החל משעות אחר הצהריים ייפרסו כוחות משטרה גדולים באזור האצטדיון ובצירי הגישה כדי לשמור על הסדר, כאשר במשטרה מזהירים מפני אלימות ואכיפה מחמירה נגד קריאות גזעניות

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת משחק הכדורגל שיתקיים הערב (שלישי) בשעה 20:00 באצטדיון טדי בירושלים. מאות שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב, סדרנים ומאבטחים ייפרסו החל משעות אחר הצהריים באזור האצטדיון, בצירי הגישה ובחניונים, במטרה לשמור על הביטחון והסדר הציבורי.

במשטרה מדגישים כי הפעילות תתבצע באופן גלוי וסמוי נגד כל גילוי אלימות, בריונות או הפרת סדר, הן בתוך האצטדיון וסביבו והן בקווי התחבורה הציבורית המשמשת את האוהדים.

השערים ייפתחו כבר בשעה 17:30, ונוכח הצפי לעומסי תנועה חריגים באזור מלחה, מומלץ לקהל האוהדים להקדים את הגעתם ולהסתמך ככל הניתן על תחבורה ציבורית, שתתוגבר בסיום המשחק לכיוון התחנה המרכזית.

עבור האוהדים שיגיעו ברכבים פרטיים, יעמדו לרשותם חניוני הגן הטכנולוגי, עין יעל, גן החיות, חניון מלחה והחניון המזרחי. במשטרה מבהירים כי לא תותר חנייה בשולי הכביש ובסמוך לאצטדיון, ורכבים שיחנו בניגוד לחוק ייגררו ובעליהם ייקנסו. כמו כן, חל איסור מוחלט על הכנסת כלי נשק, אלכוהול ואמצעים פירוטכניים כגון אבוקות ורימוני עשן המסכנים את שלום הציבור.

בתוך היציעים תתקיים אכיפה מחמירה, ושוטרים המצוידים באמצעי תיעוד יפעלו לאיתור פורעי חוק. המשטרה מזהירה כי תפעל ביד קשה נגד גילויי אלימות, הסתה וקריאות גזעניות, וכן נגד כל ניסיון לרדת לכר הדשא.

מהמשטרה נמסר: "אנו קוראים לקהל להישמע להנחיות, לגלות ספורטיביות ולהימנע ממעשים שיפגעו בחוויית המשחק. נמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הביטחון".