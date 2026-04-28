דרמה אדירה במפרץ: איחוד האמירויות נוטשת את סעודיה מאחור

איחוד האמירויות הודיעה לפני זמן קצר על שינוי מדיניות דרמטי, שיכול להתגלות כמהלך מהפכני במסחר הנפט האזורי והעולמי. המדינה הודיעה על פרישת מארגון "Opec" ו-"Opec+" איגודי ייצאו הנפט הנשלטים על ידי סעודיה וכוללים בתוכם את כל מדינות האזור המייצאות נפט ואנרגיה. המהלך יכול להפוך במבט עתידי אל ההיסטוריה, כרגע הראשון בו איבדה סעודיה את אחיזתה הכלכלית על המפרץ.

לאורך השנה האחרונה נרשמו חיכוכים משמעותיים בין סעודיה ואיחוד האמירויות בשורה של נושאים, מדיניות חוץ, ביטחון, קשרים ובעלי ברית, ההתנגשות הגיע אפילו אל רמה של הפצצות סעודיות כנגד כוחות הנתמכים על ידי האמירתיים בתימן, אך ללא שום סימן שאלה, זו היא נקודת השבר החמורה ביותר בין המדינות בפרק זה של ההיסטוריה.

ארגון "Opec" אשר מאגד שורה של מדינות ערביות מהמפרץ אל גוף אחד מסודר והיררכי למסחר נפט, ארגון "+Opec" כולל גם מדינות מחוץ למזרח התיכון או המפרץ. ארגונים אלה מהווים את עמודי התווך של הכלכלה הסעודית וגם מנגנון שליטה ושימור מעמדה.

סעודיה עומדת בראש ארגון "Opec" ומנהלת אותו דפקטו כקרטל נפט אשר היא עומדת בראשו, מדינות תחת מסגרות הארגון מחויבות בעמידה בהוראות הארגון, כולל שליטה בכמויות הנפט אשר כל מדינה שואבת עד לרמת חבית בודדת, מחיר המסחר בחבית נפט ואפילו עם מי לסחור ועם מי לא.

ארגונים אלה מיצבו את סעודיה בתור לא רק מנהיגת העולם הערבי, אלה המדינה שיושבת עם היד על שיבר הנפט העולמי, כאשר על פיה יישק דבר, במידה ותרצה מדינה שהיא רוצה ביקרה תשחה בנפט זול, בעוד מדינה יריבה תגווע ללא אנרגיה.

האמירויות מפרקים כעת את המונופול האנרגטי של סעודיה, ומוציאים את מרבית העוקץ מתוך השליטה האנרגטית הסעודית, מכה בינלאומית לא מבוטלת לעוצמה הרכה של סעודיה. בשונה ממדינות אחרות בארגון, להם תשתיות ייצוא מוגבלות הנשענות כמעט כולן על מייצרי הורמוז, לאמירויות, בדומה לסעודיה, תשתיות אסטרטגיות מבוזרות לייצוא נפט.

הקלף החשוב ביותר הוא נמל פוג'יירה, הממוקם בצידו השני (החיצוני) של מיצרי הורמוז, מחוץ לקו האיום האיראני. מהלך זה גם יכול להצביע על התקרבות נוספת של האמירויות אל הציר הישראלי-אמריקאי וניסיון למצב את עצמה כמקבילה לסעודיה, במקום מדינת חסותה, המהלך צפוי להתממש סופית תוך ימים בודדים כאשר באמירויות מעוניינים לפצוח במדיניות אנרגיה עצמאית כבר מהראשון למאי בעוד ימים בודדים.