יובל גולד על המלחמה: "ברגע שנסיים עם זה - יהיה פרץ אהבה"

אחרי הפריצה ב"הכוכב הבא", הזמר יובל גולד מוציא שיר חדש שנולד מתוך המעבר מהעיר הגדולה לשקט של המושב. בראיון חשוף הוא מספר על היצירה בצל המלחמה, הגעגוע לבמות והחברות הקרובה ששמר עם יובל רפאל ואודי שניידר

ליובל גולד, המעבר מהעיר למושב לא היה רק שינוי בכתובת, אלא שינוי פנימי עמוק. בראיון ל"סרוגים", הוא מספר על הסינגל החדש שלו, "בית במושב", שנכתב יחד עם עומר יפת (המוכר כ"ילד") ויובל מעיין. "השיר כתוב על החיים שלי ועל המעבר לגור במושב שבו בת הזוג שלי גדלה", הוא משתף. "זה היה המעבר הראשון מהבית של ההורים, וזה מבהיל בהתחלה, אבל שם גיליתי מה זה באמת שקט".

בין תל אביב לטבע

למרות שהאולפן והעשייה המוזיקלית שלו עדיין נטועים בלב תל אביב, גולד מצא את האיזון בשלווה הכפרית. "יש משהו נורא קסום בלקום בבוקר לציפורים וטבע. זו הפרדה שטובה לי לנפש ולהתפתחות – לסיים יום עבודה רועש בעיר ולחזור למקום שקט ופשוט. השיר מבשר על התחושה שלא צריך יותר מדי כשהלב נמצא במקום הנכון".

גם בתור הבן של הזמרת הגדולה שרי (לעולם בעקבות השמש) ואחיה של הזמרת המפורסמת אדר גולד (שהייתה חברה בהרכב המצליח עילי בוטנר וילדי החוץ) הוא מרגיש כי גדל לעולם המוזיקה, לא סתם: "כשאני על הבמה אני מזהה ניו אנסים באיך שאמא שלי ואחותי מופיעות".



יצירה תחת אש

תקופת המלחמה תפסה את גולד, כמו את יתר האומנים בישראל, בחוסר ודאות מוחלט. "היה משהו נורא תוקע כשאין הופעות והמשמעות של הכל משתנה", הוא מודה. "המשכתי ללכת לאולפן, אבל המצב תמיד מאחורי הראש – פתאום יש אזעקה ואתה רץ מהאולפן למקלט. היו הרבה ביטולים ופספסנו תקופות של חגים והופעות, אבל אני מאמין שצריך פרופורציות. ברגע שנסיים עם זה, יהיה פרץ ענק של אהבה ודחף למוזיקה חדשה".

הקשר עם החברים לתוכנית

גם כשמסכי הטלוויזיה כבו, הקשרים שנוצרו ב"הכוכב הבא" נותרו חזקים. גולד מספר כי הוא שומר על קשר קרוב עם יובל רפאל ואודי שניידר: "אנחנו בקשר מעולה. בזמן המלחמה, כשפתאום התפנה זמן מההופעות, מצאנו את עצמנו נפגשים, כותבים ויוצרים יחד. בסוף, המוזיקה היא כלי לחבר בין אנשים ולעשות קצת טוב על הלב".



