הפודקאסטר אשר בן עוז מסתבך

הממונה על חדלות פירעון קובע כי אשר בן עוז אינו משתף פעולה עם ההליך, לא מגיש דוחות ולא עומד בתשלומים, ובכך מסכל את בירור מצבו הכלכלי ופוגע בנושים

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים הגיש היום (שלישי) עמדה תקיפה בעניינו של אושיית הרשת אשר בן עוז, שהורשע בעבר בפלילים. במסגרת עמדתו הוא מביע תמיכה בבקשת הנאמן בתיק להטיל על בן עוז עונש מאסר בגין ביזיון בית המשפט.

לפי מסמכי התגובה שהוגשו, הוגשו עד כה נגד בן עוז 30 תביעות חוב בסכום כולל של 11,947,527 ש”ח. חרף היקף החובות הגבוה, מציין הממונה כי בן עוז לא העביר כל תשלום לקופת הנשייה מאז פתיחת ההליך, וכי הקופה נותרה ריקה לחלוטין.

עוד נטען כי בן עוז לא הגיש אף דו”ח כלכלי כנדרש על פי חוק, ולא סיפק את המסמכים הנדרשים.

הממונה מדגיש כי בן עוז “מונע בירור מלא והתחקות אחר התנהלותו הכלכלית”, וכי התנהלות זו פוגעת בתכליות ההליך, שאמור להביא לשיקומו הכלכלי או לחלוקת נכסיו לנושים.

על אף שבן עוז ביקש בתגובתו לאפשר לו לתקן את המחדלים ולהגיש בקשה להפחתת צו התשלומים, העומד על 3,000 ש”ח בחודש, סבור הממונה כי מדובר בבקשה שאינה כוללת נימוק מספק לעיכוב הממושך.

לפיכך, דורש הממונה לזמן את החייב לבירור בתוך שבעה ימים, ולחייבו להסיר את כלל מחדליו בתוך 14 ימים, כולל הגשת מסמכים ובקשות רלוונטיות.

הממונה הבהיר כי אם בן עוז לא יעמוד בלוחות הזמנים ולא ישתף פעולה באופן מלא, הוא יתמוך בבקשת הנאמן להטיל עליו מאסר בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט.