"צריך לעשות לזה סוף!": המתיישב שנעצר בידי שב"כ - שוחרר

בית משפט השלום בפתח תקווה הורה כעת (שלישי) לשחרר למעצר בית את המתיישב שנעצר אמש סמוך ליישוב שילה בבנימין בידי השב"כ.

המתיישב נלקח לחקירת שב"כ, שם הוציאו כנגדו צו מניעת מפגש עם עו"ד למשך יומיים. באופן חריג, ומסיבה שאינה ברורה, לאחר מספר שעות, חזרו בהם השב"כ והסירו את הצו החריג. את המתיישב מייצג עו"ד נתי רום מטעם ארגון חוננו.

עו"ד רום מסר: "אנו שמחים שבית משפט קיבל את עמדתנו שיש לשחרר את החשוד וכי החשד הסביר לא מספק ולו למעצר ראשוני. צריך לעשות סוף לקלות הבלתי נסבלת שבה מוציא השב"כ צווים חריגים במיוחד כנגד מתיישבים".