גדי איזנקוט נשאל אם יש לו מרוקאים ברשימה; כך הוא הגיב

גדי איזנקוט ראש מפלגת ישר! נשאל על ידי גולש ברשתות האם יש לו מרוקאים ברשימה; איזנקוט - מרוקאי בעצמו, הגיב לו כך

ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, נשאל בחשבון ה-X (טוויטר) שלו, על ידי אחד הגולשים, האם יש לו מרוקאים ברשימה או שכולם מתנגדים לרפורמה המשפטית.

איזנקוט, מרוקאי בעצמו, הגיב לו: "חוץ ממני יש כבר עוד כמה".

בימים האחרונים, מאז ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע על איחוד עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, מופעל לחץ רב על איזנקוט שיצטרף אף הוא למפלגתם.

מוקדם יותר היום, השתתף איזנקוט בכנס מטה ההסברה האזרחי ואמר: "מנהיגות ראויה אומרת אמת, מתווה דרך, נותנת תקווה ובעיקר מעוררת הזדהות ונותנת השראה. מה שמעניין אותי שבמדינת ישראל הממשלה שתהיה תהיה ממשלה ציונית-ממלכתית שתראה את טובת המדינה ותחשוב כל יום איך לחזק את מדינת ישראל".