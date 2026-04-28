מתרחב לעוד מגזרים: ערוץ 14 בצעד משמעותי

אחרי שכבשו את המסך, בערוץ 14 עוברים ליעד הבא: הרכישה המפתיעה שתעניק לערוץ כוח אדיר בקהל יעד אסטרטגי ומשפיע במיוחד. כל הפרטים על העסקה

ערוץ 14 מבצע צעד משמעותי להרחבת אחיזתו בתקשורת הישראלית: היום (שלישי) כי הערוץ מעוניין לרכוש את אתר החדשות Mignews, מהגופים המובילים והוותיקים בשפה הרוסית בישראל. המהלך מסמן את כוונת הערוץ להעמיק את השפעתו לא רק על מסך הטלוויזיה, אלא גם בזירה הדיגיטלית ובקרב קהלים מגוונים.

כוח דיגיטלי משמעותי האתר הנרכש נחשב לשני בגודלו במגזר הרוסי, והנתונים שמאחוריו מעידים על חשיפה רחבה במיוחד: מדי חודש נרשמים בו כ-3.5 מיליון ביקורים וכ-10 מיליון דפים נצפים. עם כ-250 אלף גולשים ייחודיים בחודש, מדובר בנכס דיגיטלי שמביא איתו קהל נאמן ופעיל.

היעד: המגזר הרוסי רכישת Mignews מעניקה לערוץ 14 דריסת רגל משמעותית בקרב דוברי הרוסית בישראל, מגזר שנחשב לבעל משקל רב במפה הציבורית והפוליטית. בעוד שהערוץ מזוהה עם קהל ימני-שמרני, החיבור לאתר חדשות ותיק בשפה הרוסית מאפשר לו להגיע לקהלים חדשים ולייצר נוכחות דיגיטלית חזקה יותר מול המתחרים.

בברנז'ה התקשורתית מעריכים כי מדובר ביריית פתיחה למהלכים נוספים של הערוץ בזירה הדיגיטלית, מתוך הבנה שהשילוב בין שידורי טלוויזיה לאתרי נישה מובילים הוא המפתח לשליטה בשוק המדיה הנוכחי. כעת, נותר לראות כיצד הרכישה תשפיע על התכנים ועל מאזן הכוחות מול אתרי החדשות הגדולים