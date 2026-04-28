ביהמ"ש פסק 4.5 שנות מאסר לנאשמת ב"עוקץ הרוסי" בחדרה

סוף לפרשת ההונאה בחדרה: בית המשפט גזר ארבע וחצי שנות מאסר בפועל על נאשמת שביצעה עשרות מקרי עוקץ בשיטה המכונה "העוקץ הרוסי". בנוסף למאסר, תחויב הנאשמת לפצות את קורבנותיה בסכום כולל של למעלה מ-300 אלף ש"ח

תום הליך משפטי ממושך נגזר דינה היום (שלישי) של תושבת חדרה שהונתה עשרות אזרחים תמימים. הנאשמת הורשעה בביצוע למעלה מ-30 עבירות הונאה במסגרת "העוקץ הרוסי" – שיטת מרמה מתוחכמת המבוססת על הטעיית קורבנות, לרוב דוברי רוסית, וניצול אמונם.

מכתב האישום, שהוגש על ידי יחידת התביעות במחוז חוף, עולה כי הנאשמת פעלה בשיטתיות ובתחכום רב. היא יצרה קשר עם הקורבנות והציגה בפניהם מצגי שווא במטרה להוציא מהם סכומי כסף גדולים במרמה. חקירת הימ"ר הצליחה לחשוף את היקף הפעילות הנרחב ולגבש תשתית ראייתית מוצקה שהובילה בסופו של דבר להרשעה.

בגזר הדין הדגיש בית המשפט את חומרת המעשים, לנוכח העובדה שהנאשמת פגעה שוב ושוב באזרחים, תוך שהיא מנצלת את תמימותם. מעבר לעונש המאסר הממושך, הוחלט להטיל עליה פיצוי כספי כבד בסך של יותר מ-300 אלף ש"ח, שיועברו לנפגעי העבירה בניסיון להשיב חלק מהנזק הכלכלי שנגרם להם.

ממשטרת ישראל נמסר כי הליווי המקצועי של יחידת התביעות והיסודיות של חוקרי הימ"ר אפשרו להביא למיצוי הדין במקרה זה. גזר הדין המשמעותי נועד להרתיע עברייני הונאה נוספים הפועלים בשיטות דומות ופוגעים בביטחון הכלכלי של הציבור.