מהלך נואש? איראן מתכננת ניסיון נפיץ לשבירת המצור האמריקאי

בארה"ב ובמפרץ מדווחים כי ספינות איראניות מתגודדות באופן חשוד בסמוך אל קו המצור האמריקאי, במה שגורמים מתארים כמו ניסיון אפשרי לפריצה המונית של המצור הימי על דרום איראן

מאז שעות הבוקר המוקדמות, מתווספים עוד ועוד דיווחים על תנועה ימית משונה במיצרי הורמוז. בשעות הלילה דחה הנשיא טראמפ את ההצעה האיראנית העדכנית להמשך השיחות בפקיסטן, מאחר שלא כללה שום הגבלה על תוכנית הגרעין, מאז ניסו האיראנים להדק את האחיזה סביב התנועה במיצרים.

וכעת נראה כי איראן מתכננת ניסיון נפיץ במיוחד 'להציף' את המצור האמריקאי, ולשבור אותו, גם אם באופן זמני. תיעודים שצולמו מוקדם יותר מחופי דרום איראן מציגים שורות ארוכות של ספינות משא ומכליות נפט עושות את דרכן אל עבר קו המצור.

כעת, על פי גורמים ביטחוניים אמריקאים, מכליות נפט איראניות מתגודדות באופן חשוד במרחק קצר מקו המצור של ארצות הברית. גורמים במפרץ הזהירו כי ייתכן ומדובר בניסיון איראני לשבור את המצור ולזכות בעמדה חזקה יותר במשא ומתן, בעוד אחרים הזהירו כי המהלך עלול להוביל לאסקלציה שבסופה חזרה מהירה ללחימה.