קצין בכיר חושף: "ערי המקלט" בלבנון נועדו לפשיטה וכיבוש הגליל

בכיר בצה"ל לסרוגים חושף את היקף התשתית האסטרטגית שנבנתה בסטנדרט איראני מתחת לכפר קנטרה: "עיר מקלט שנועדה לאפשר פשיטה של אלפי מחבלי רדואן לתוך ישראל וכיבוש רכס רמים". כל הפרטים על המנהרות שנחשפו בעומק לבנון

בעוד כוחות צה"ל ממשיכים להתבסס בדרום לבנון עם חמש אוגדות, בכירים בצבא חושפים לסרוגים היום (ג') פרטים חדשים על התשתית המורכבת ביותר שאותרה עד כה – "ערי המקלט" של חיזבאללה במרחב קנטרה. לפי גורמים צבאיים, התשתית נועדה לשמש כבסיס יציאה להתקפה רחבת היקף על יישובי הצפון.

"קרש קפיצה לכיבוש רכס רמים"

קצין בכיר בצה"ל תיאר את החשיבות האסטרטגית של המרחב, הממוקם כ-11 קילומטרים מקו הגבול. לדבריו, הבחירה בקנטרה לא הייתה מקרית: "הכוחות הגיעו לקנטרה, שהיא מורכבת מאוד טופוגרפית ונשלטת ב-270 מעלות. המרחב הזה, שממוקם בחלק המזרחי של הסלוקי, נועד להיות חלק ממערך ההגנה של חיזבאללה ובעיקר להוות קרש מקפצה מהעומק לכוחות רדואן. התכלית שלהם הייתה לצאת להתקפה לתוך שטח ישראל וכיבוש רכס רמים".

סטנדרט איראני: אלפי לוחמים מתחת לאדמה

הגורמים הצבאיים מדגישים כי מדובר בתשתית חריגה, שנבנתה תחת פיקוח והיגיון איראני. המערך כולל תוואי באורך של כ-2 קילומטרים, המאפשר שהייה ממושכת של כוחות פשיטה גדולים.

"איתרנו שתי תשתיות במסגרת מה שאנחנו קוראים לו 'ערי המקלט'", מסביר גורם צבאי. "זו תשתית חריגה בגודלה, הכוללת חדרי לחימה וחדרי שהייה שבהם האויב יכול לרכז סד"כ של מאות עד אלפים של לוחמים. התשתית הזו נבנתה בסטנדרט איראני גבוה מאוד, והיא נועדה לאפשר להם לשהות שם בצורה נסתרת ולצאת ממנה ברגע הפקודה להתקפה".

העיר הנסתרת של רדואן

לפי הנתונים שנחשפו, התוואי נבנה בעומק של כ-25 מטרים בתוך קרקע סלעית, כשהוא מוסתר מתחת למבנים אזרחיים בדרכי גישה מורכבות במיוחד. בצה"ל מציינים כי רמת המדור של התשתית הייתה כה גבוהה, שרוב פעילי חיזבאללה כלל לא הכירו את קיומה.



"התוואי הזה נבנה בהיגיון שניתן להגיע מהסלוקי בצורה נסתרת דרך הוואדיות, להיכנס פנימה ולשהות שם כמה שצריך", מציינים הגורמים. "עד עכשיו, זהו התוואי הכי גדול שצה"ל מצא בדרום לבנון – 'עיר המקלט' הכי גדולה שיש. רמת הגימור בתוואי המערבי הייתה מרשימה במיוחד, והם אף תכננו להרחיב ולחבר את התוואים עוד יותר".

חשיפת התשתית על ידי כוחות אוגדה 36, יהל"ם וחטיבה 7, מספקת הצצה לתוכניות המבצעיות של חיזבאללה וממחישה את עוצמת האיום שנוטרל בעומק השטח הלבנוני.