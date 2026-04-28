"אני לא פראיירית - מי שלא יכבד, יקבל קונטרה": שני זאב נכנסת לבית לעשות בלאגן

שני זאב נכנסת לאח הגדול ולא מתכוונת לשחק אותה נחמדה: בראיון לסרוגים היא מדברת בלי פילטרים על העימותים שמחכים בבית, שולחת עקיצה לטל ולהודיה, מסבירה למה היא לא פראיירית - ומבהירה שהיא באה לתת פייט עד הסוף

רגע לפני הכניסה לבית האח הגדול, שני זאב, בת 40 מחיפה, לא מתכוונת להחליק פינות. עורכת דין שעובדת יחד עם אמא שלה, רווקה, חדה ולא מתנצלת - והיא כבר יודעת דבר אחד: היא לא הולכת לשתוק בבית.

בראיון לסרוגים היא מבהירה: היא לא באה "לזרום" עם כולם, אלא להכניס קצב אחר. "נכניס קצת ג'וס, קצת עניין, קצת שמחה, קצת פייט - וגם אינטליגנציה", היא אומרת. מבחינתה, אם כבר להיכנס לבית - אז להביא נוכחות, לא להיעלם ברקע.

צפו בראיון של שני זאב לסרוגים

שיח מכבד - או עימות

אם יש משהו שבטוח יוציא אותה לעימותים, זה לא בהכרח לכלוך או בלאגן - אלא הדרך שבה מדברים אחד לשני.

"אני אתווכח על שיח מכבד", היא מסבירה. "אפשר להרים את הקול, אבל בסוף אם לא מקשיבים - זה סתם נהיה צעקות. חשוב לדעת לדבר גם אם לא מסכימים". הכלומר, מבחינתה - ויכוחים כן, אבל עם גבולות. ואם הם ייחצו? היא לא תישאר חייבת.

לא פראיירית

כמי שמגיעה מעולם המשפט, זאב לא רק מדברת - היא גם יודעת להתווכח. וזה, לדבריה, לא תמיד מתקבל טוב. "אני יודעת לתת קונטרה", היא אומרת בכנות. "אישה חזקה עם דעה - לא כולם אוהבים את זה".

היא גם לא מנסה לייפות: "תמיד הייתי דמות במחלוקת. או שאוהבים אותי - או שלא".

על מטלות הבית זה עוד יתפוצץ

מעבר לשיח, יש עוד נקודה שזאב כבר מזהה כמוקש פוטנציאלי: חלוקת העבודה בבית. "אם אראה מצב ששניים עושים הכל והשאר לא עושים כלום - וזה משהו שיכול להפריע לי", היא אומרת.

עם זאת, היא מדגישה שהיא לא מתכוונת להיות "רס"ר": "אני לא אעמוד מעל אנשים ואגיד להם מה לעשות, אבל אם אני אראה חוסר הוגנות - אני כנראה פשוט אעשה מה שטוב לי". כלומר, לא בהכרח צעקות - אבל גם לא ויתור.

שני זאב צילום: יח"צ האח הגדול

טל והודיה על הכוונת?

כבר מהצפייה מהבית, יש דמויות שפחות עוברות לה חלק. על הודיה היא אומרת בעדינות שזה פחות מדבר אליה: "ההתלהמויות והטונים שלה זה משהו שפחות מתחבר לי היום, זה מזכיר לי אותי של פעם".

לגבי טל, יש נקודת חיבור ברורה - אבל גם פוטנציאל לפיצוץ. שתיהן אוהבות סדר וניקיון, והדמיון הגדול ביניהן הוא בדיוק מה שעלול להצית חיכוכים. זאב לא בטוחה שזה יתפתח לחברות, ואפילו לא פוסלת תרחיש של ראש בראש.

בראיון היא גם שולחת עקיצה: "אני מאוד אוהבת סדר, אבל אני לא אעמוד ואעיר לאנשים. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה", היא אומרת, ומוסיפה: "בסוף נראה איך זה יתפתח".

סדר וניקיון - אבל בגבול

למרות שהיא מגדירה את עצמה כחולת סדר וניקיון, זאב לא מתכוונת לנהל את הבית. "חשוב לי הסדר, אבל בעיקר בפינה שלי - הארון שלי, המיטה שלי", היא אומרת.

ועדיין, היא מודה שזה מבחן עבורה: "לא זכור לי מתי גרתי עם כל כך הרבה אנשים. אני באמת לא יודעת איך זה ישפיע עליי".

לב רך מאחורי קשיחות

מאחורי הדיבור הישיר והגישה החדה, זאב מנסה גם להראות צד אחר. "החזות שלי קשוחה, אבל הלב שלי מרגרינה", היא אומרת.

גם לגבי זוגיות היא לא פוסלת, אבל לא ממהרת: "אני לא קופצת ישר לחיבוקים. אם יקרה משהו - זה יהיה לאט, להכיר באמת".

שני זאב צילום: מתוך התעודת זהות

אמונה שלא רואים מבחוץ

למרות שהיא משדרת רציונליות וחדות, שני זאב מדברת בפתיחות גם על החיבור שלה לאמונה. היא מגיעה מבית מסורתי, מקפידה על ברכות הבוקר ונטילת ידיים, ומספרת שזה חלק בלתי נפרד מהאיזון שלה ביומיום.

לדבריה, דווקא מהמקום הכי לוגי - מגיע גם הצורך לשחרר. "זה נותן לי כוח להשליך הכל עליו ולהאמין שמה שקורה - צריך לקרות", היא מסבירה. מבחינתה, האמונה היא לא חיצונית או הצהרתית, אלא משהו פנימי שמלווה אותה ומחזיק אותה גם ברגעים מורכבים.

באה לתת פייט

למרות שמדובר בכניסה שנייה - שבדרך כלל לא מובילה עד הסוף, ודיירים כאלה כמעט שלא זוכים, זאב לא מורידה ציפיות. "כן, אני באה לתת פייט", היא אומרת בפשטות. והיא לא מסתירה שגם הניצחון על השולחן.

שני זאב נכנסת לבית עם שילוב שקשה להתעלם ממנו: גם חדה, גם אסרטיבית, גם לא מפחדת מעימותים - וגם עם דעות ברורות על מי היא מתחברת אליהם ומי פחות.

עכשיו נשאר לראות האם הישירות הזאת תהפוך אותה לדיירת אהובה - או דווקא למי שתדליק את האש בבית מהר מהצפוי.