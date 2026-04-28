הזיכרון המצמרר של המורה של שירי ביבס ז"ל: "כולם שמעו אותה"

גליה, שמלמדת בתיכון במועצה האזורית אשכול, נושאת עמה בשנתיים האחרונות משא כבד מנשוא. מלבד הטראומה האישית שחוותה בשבת השחורה בקיבוצה, היא מתמודדת עם האובדן הבלתי נתפס של עשרות מתלמידיה, בוגריה ואנשי הצוות שעבדו לצדה.

במהלך הראיון אצל הדסה בן ארי בערוץ הגיבורים (פרטנר, אפיק 136) בתוכנית "בשבילם", חזרה גליה לרגע אישי אחד עם שירי סילברמן (לימים ביבס), שאותה לימדה לאורך כל שנות התיכון. היא נזכרה בנסיעה משותפת וקצרה בין נירים לניר עוז:

"בעיקרון למורה אסור לקחת ילדים באוטו," שחזרה גליה בחיוך עצוב, "אבל אמרתי 'יאללה, ההורים חברים, לא יגידו לי כלום'. היינו רק שתינו, ושאלתי אותה: 'שירי, למה את לא מדברת בכיתה?'"

תשובתה של שירי, אז נערה שקטה וצנועה, מהדהדת היום בעוצמה מצמררת: "גליה, אני לא כמוך. אני לא צריכה שכל העולם ישמע אותי."

בסיום הקטע, כשקולה חנוק מדמעות, הוסיפה גליה את המשפט שסיכם את הטרגדיה והאירוניה האכזרית של הגורל: "וכל העולם שמע אותה."