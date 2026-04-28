איראן על הכוונת: מנהיגי העולם הערבי מתכנסים לדיונים בסעודיה

מנהיגי העולם הערבי מתכנסים בשעות אלה בעיר הנמל ג'דה בערב הסעודית, לקראת שורה של דיונים על שיתופים פעולה וצעדי התמודדות עם איראן

מדינות המפרץ הערביות מקיימות את פסגת המפרץ השנתית לשיתוף פעולה בעיר ג'דה בערב הסעודית, כאשר השנה הצל האיראני מוטל כל כולו על האירוע, והשפיע רבות על אופי הדיונים שצפויים להתקיים.

אל הפסגה הגיעה השנה נוכחות מרשימה של מנהיגים בכירים, יורש העצר הסעודי והמנהיג בפועל, מוחמד בן סלמאן, מארח את האירוע הדיפלומטי ושורה של מנהיגי מדינות כבר נחתו במקום, ביניהם אמיר קטאר, יורש העצר הכוויתי, שר החוץ של איחוד האמירויות ומלך בחריין.

הפסגה המדינית צפויה לכלול דיונים רבים על שיתופי פעולה ביטחוניים, במיוחד בתחומי מודיעין, זיהוי איומים ויכולות יירוט, בנוסף לאפשרות של גיבוש מדיניות מאוחדת אל מול הסכסוך האזורי שנותר קפוא אך ממשיך לתת את אותתיו ונזקיו בכלכלה העולמית.

בהמשך לכך, צפויים המנהיגים גם לדון במדיניות ייצאו הנפט של ארגון "OPEC" (ארגון מדינות ייצוא הנפט) הארגון כולל את מדינות המפרץ המרכזיות המפיקות נפט, גז ומוצרי אנרגיה. הארגון משמש בדרך כלל ככלי תיאום מחירים בין המדינות, אך כעת יעשה שימוש במנגנוניו גם בניסיון להתמודד עם חסימת מיצרי הורמוז, ובחינת אפשרויות לשיתוף פעולה הדדי, כמו הזרמת נפט ממדינות האזור דרך צינורות אמירתיים/סעודים אל הים האדום.