לפיד זועם: "התביעה בדרך, כמה עלוב, כמה בזוי!"

יאיר לפיד, ראש האופוזיציה ומי שלאחרונה הודיע על איחוד עם נפתלי בנט - תוקף בחריפות את שר החינוך: "התביעה בדרך, אבל מה עם הבושה? כמה עלוב, כמה בזוי"

שר החינוך יואב קיש, התייחס אמש לאמירות של איימן עודה בהקשר למצב הפוליטי בישראל, והאשים כי מפלגתו של בנט תקים ממשלה עם המפלגות הערביות.

בדבריו הוא כתב: "ההשוואה הבזויה של איימן עודה בריאיון לכאן 11, בין המצב הפוליטי בישראל לבין עליית המשטרים הטוטליטריים והחשוכים של היטלר ומוסוליני היא לא פליטת פה, היא דף המסרים שלו. ‏מדובר בתומך טרור מסוכן שמכשיר את הקרקע לממשלת השמאל של נפתלי בנט.

‏האמת פשוטה: בנט הוא בובה על חוט של עודה, טיבי ועבאס. אין לו סיכוי להקים ממשלה ללא אצבעותיהם של מי שמשווה את מנהיגי ישראל לנאצים. ‏צר לי לאכזב אתכם, עם ישראל לא ייתן לטירוף הזה לקרות". לדבריו הוא צירף תמונה בה נראים בנט, לפיד ועודה מחובקים ומחייכים - תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית.

בתגובה זעם לפיד והגיב: "שר החינוך למען השם, שר החינוך של מדינת ישראל, מפרסם צילום מזוייף שנועד להונות את הציבור. שר החינוך! האיש שאחראי לחינוך של הילדים שלנו, שהורים צעירים עוקבים אחריו בטוויטר כדי לדעת אם יש בית ספר מחר, מנצל את זה לתעמולה בזויה ומרמה את הציבור. ‏התביעה בדרך, אבל מה עם הבושה? כמה עלוב, כמה בזוי".



