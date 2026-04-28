ביסמוט בתום דיון ביטחוני: "המשטר האיראני ישלם מחיר כבד"

ביסמוט חוגג: "זה המעט שאנו חבים למי שאיבדו את היקרים" צילום: ביסמוט (נעם מושקוביץ דוברות הכנסת)

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, סיפק היום (שלישי) הצצה למתיחות הביטחונית הגבוהה מול איראן, זאת בתום סקירה ביטחונית מקיפה שנערכה לחברי הוועדה. בדברים שנשא לאחר הסקירה, בחר ביסמוט להחריף את הטון מול השלטון בטהראן ולשגר איום ישיר ומפורש.

"להמתין בסבלנות"

"המשטר האיראני עומד לשלם מחיר כבד מאוד", הצהיר ביסמוט בפתח דבריו, מבלי לפרט על אופי הפעולה המתוכננת או על לוחות הזמנים. דבריו מגיעים על רקע הדיווחים על היערכות ישראלית לתגובה משמעותית מול איומי האיראנים וגרורותיהם במרחב.

לצד המסר ההתקפי המופנה כלפי חוץ, פנה יו"ר הוועדה לאזרחי ישראל בבקשה לשמור על ערנות לצד שמירה על שגרת החיים. "אני קורא לציבור להמשיך בשגרה, להמתין בסבלנות ולהישאר דרוכים", אמר ביסמוט, כשהוא מכוון לצורך בעמידות אזרחית בתקופה הקרובה.