5 ערוצי תקשורת של חמאס הוכרזו כארגוני טרור

שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על הכרזתן של חמש פלטפורמות תקשורת המופעלות על ידי חמאס כארגוני טרור. לפי שב"כ, הערוצים פעלו תחת מסווה עיתונאי במטרה להתסיס את ערביי ישראל וערביי יו"ש ולעודד הפרות סדר: "פעילות בלתי חוקית שתיענה ביד קשה"

במסגרת מאמץ מודיעיני ממושך של שירות הביטחון הכללי, חתם שר הביטחון ישראל כ"ץ על הכרזתן של חמש פלטפורמות תקשורת המשויכות לחמאס כארגוני טרור. ההחלטה התקבלה לאחר שנאספו ראיות חד-משמעיות לכך שהערוצים הללו, שהציגו עצמם כגופי תקשורת לגיטימיים, שימשו בפועל כזרועות הסתה וטרור של הארגון.

חמשת הערוצים שהוכרזו כארגוני טרור:

קדס פלוס מידאן אלקדס אלקדס אלבוצלה אלמעראג אלעאצמה

מסווה עיתונאי להנחיות מעזה ומטורקיה

מממצאי השב"כ עולה כי הפלטפורמות פעלו במגוון רחב של אמצעים דיגיטליים, בהם אתרי אינטרנט, דפי פייסבוק, וקבוצות וואטסאפ, טלגרם ויוטיוב פופולריות. למרות החזות העיתונאית, המידע המודיעיני מלמד כי הגופים נוהלו ישירות על ידי פעילי חמאס ופעלו על פי הנחיות מפורשות של מפקדות הארגון ברצועת עזה, בטורקיה ובמדינות נוספות.





הפוסטים המסיתים

מטרתן המרכזית של הפלטפורמות הייתה התססת האוכלוסייה הערבית בישראל והפלסטינים ביהודה ושומרון. הערוצים הפיצו תכני הסתה שנועדו לעודד הפרות סדר ופעולות לאומניות אלימות, תוך ניצול סוגיות רגישות שעל סדר היום הציבורי.

אזהרה לכל מי שפועל מטעם הגופים

בעקבות ההכרזה, פעילותם של הגופים הללו – כמו גם של כל אדם הפועל מטעמם או בשמם – הופכת לבלתי חוקית באופן מוחלט. גורמי הביטחון הבהירו כי יפעלו בנחישות כדי למצות את הדין עם מבצעי הפעילות ומפיצי ההסתה.





משירות הביטחון הכללי נמסר: "נמשיך לפעול בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותנו על פי חוק כדי לסכל כל פעילות טרור ולשמור על ביטחון אזרחי המדינה. ההכרזה היא שלב הכרחי בעצירת מכונת ההסתה המשומנת של חמאס".