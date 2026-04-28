טום מ"המירוץ למיליון" חושף לראשונה: "איבדתי אחות ב-7.10"

הכדורגלן טום שלח, שמשתתף ב"המירוץ למיליון" בקשת 12, שיתף בגעגוע לחברת הילדות שנרצחה בנובה: "היא הבחורה שהכי ראתה אותי, היום אני רץ בשבילה"

ברגע של הפוגה מהמתח של רבע גמר "המירוץ למיליון", הכדורגלן טום שלח פתח את הלב ושיתף בכאב העמוק שהוא נושא עמו מאז השביעי באוקטובר. בשיחה מרגשת עם שותפו החדש איתי, סיפר טום על האובדן של חברת ילדותו הקרובה, מאי נעים ז"ל (נכדתו של שלמה שרף), שנרצחה במיגונית המוות לאחר שנמלטה ממסיבת הנובה.

"הכרתי אותה מהיום שהיא נולדה"

עבור טום, מאי לא הייתה רק ידידה, אלא בת משפחה לכל דבר. "היא קטנה ממני בשנתיים, היא כמו אחותי הקטנה," סיפר במונית. "הבפנים שלי השתנה מקצה לקצה. זו פעם ראשונה שאיבדתי מישהי כל כך קרובה אליי. הכרתי אותה מהיום שהיא נולדה ועד השנייה האחרונה".

טום שחזר את המפגש האחרון שלהם, שהתרחש רק יומיים לפני האסון: "ראיתי אותה בחמישי לאוקטובר. היא חזרה מטיול ונתנה לי חיבוק... הייתי איתה כל הערב. אחרי יומיים זה פשוט נגמר. זה לא נתפס".

הכוח להמשיך במירוץ

בתוך האינטנסיביות של התחרות, טום מוצא בזיכרון של מאי השראה להמשיך לדחוף קדימה. "כשקשה לי, אני אומר לעצמי שאני רוצה להיות מאי," שיתף בכנות. "היא הייתה כל כך אופטימית וחזקה, תמיד מחייכת. היא הייתה הבחורה שהכי הרגשתי שרואה אותי באמת".

הוא הוסיף בנימה מצמררת: "לקחו שם את האנשים הכי טובים, והיא ההוכחה לזה. אני הכי מתגעגע אליה בעולם ואני יודע שהיא בגן עדן, כי גן עדן פשוט כתוב על שמה".

המטרה: להתפוצץ על המסלול

השותף של טום, הושפע עמוקות מהדברים והציע להקדיש את יום המירוץ לזכרה של מאי - שהוא גם שמה של בת זוגו המקורית במירוץ. טום, שנראה נחוש מתמיד, סיכם: "זהו, זה רבע גמר. אנחנו צריכים לבוא היום ולרסק. על כל משימה שיביאו לנו אנחנו הולכים להתפוצץ".