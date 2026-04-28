חתונת בוטיק סודית? כל הפרטים על החתונה של ידין גלמן ואדווה דדון

אחרי יותר משנתיים של אירוסים וילד משותף - ידין גלמן ואדווה דדון וקובעים תאריך לחתונה.
השניים צפויים להינשא ב-31 ביולי, באירוע אינטימי ומצומצם שיתפרס על פני יומיים, שישי ושבת, במלון בוטיק קטן. לפי פרסום של גיא פינס.
אדוה דדון וידין גלמן לאחר הלידה.
מהאירוסים להורות - ועכשיו לחופה
הזוג, שהתארס לפני קצת יותר משנתיים, הספיק מאז להרחיב את המשפחה עם ילד משותף - מה שהפך את הסיפור שלהם להרבה יותר עמוק ומרגש.
עכשיו, אחרי תקופה של בניית בית ומשפחה, הם מגיעים גם לרגע הרשמי מתחת לחופה - צעד חיכו לו זמן רב.
