לקראת ל"ג בעומר: פיקוד העורף בהודעה לציבור

לאחר הערכות מצב ביטחוניות, פיקוד העורף העניק אור ירוק למתווה חדש שיאפשר השתתפות של אלפי מתפללים בהילולת הרשב״י במירון, כך דווח כעת (שלישי) ב-i24news.

לפי המתווה, האירוע יחולק ל-3 מתחמים נפרדים - מושב מירון, מתחם ההילולות 89 ובני עקיבא - כאשר בכל אחד מהמתחמים ישהו עד 1,500 איש. ההילולה תתפרס על פני 48 שעות והקהל במתחמים יוחלף בכל שעה, מה שיאפשר לאלפי אנשים לעבור באתר לאורך זמן.

הנחיה זו של פיקוד העורף, הגיע לאחר הכרעת ראש הממשלה נתניהו הלילה, לבטל את הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון במתכונתה המסורתית. במקום ההילולה הגדולה, בה משתתפים מידי שנה מאות אלפי מתפללים, יתקיים אירוע מצומצם וסמלי בלבד עד 1,500 משתתפים.







