העולם שייך לצעירים: בני 16 ומטה ניצחו בתחרות הדרמטית של ישראל

דרמה עד הרגע האחרון בתחרות "אלופי הנדידה 2026" של החברה להגנת הטבע: קבוצת צעירים בני 16 ומטה ניצחה עם 127 מיני ציפורים ב-24 שעות בלבד. גם השנה גויסו כ-160 אלף שקל לטובת שמירה על הבז השחור

זה היה צמוד, דרמטי, והוכרע ממש על הקצה: תחרות "אלופי הנדידה 2026" נחתמה עם אחת התוצאות הכי צמודות שנראו עד היום - ובסופה, דווקא הצעירים לקחו את כל הקופה.

מדובר בתחרות הצפרות השנתית של החברה להגנת הטבע, שבה קבוצות מתחרות במשך 24 שעות בניסיון לזהות כמה שיותר מיני ציפורים ברחבי הארץ - לצד גיוס תרומות לשמירה על מינים בסכנת הכחדה.

הדור הצעיר לוקח את המקום הראשון

קבוצת הירגזיים, שמורכבת מארבעה צפרים צעירים בני 16 ומטה - עידו, עופר, מיכאל וגור, הצליחה לזהות לא פחות מ-127 מיני ציפורים בתוך 24 שעות בלבד, הישג מרשים במיוחד. את הקבוצה ליוותה הדס, צפרית ותיקה, שגם נהגה עבורם לאורך התחרות.

קרב צמוד עד השנייה האחרונה

מאחוריהם, בפער של מין אחד בלבד, הגיעו שתי קבוצות במקום השני: העיטים השחורים ו-Flyway Generations, עם 126 מינים.

גם המקום השלישי היה צמוד במיוחד, כששתי קבוצות - "הלוחמים" ו"כוח האוח" סיימו עם 125 מינים. אחת מהן כללה שילוב יוצא דופן של צפרים בוגרים לצד שמונה ילדים בגילאי 9-12, מה שהפך אותה לאחת הקבוצות המסקרנות בתחרות.

הקבוצה המשתתפת. צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

לא רק תחרות - גם שליחות

מעבר לאתגר עצמו, לתחרות יש גם מטרה סביבתית חשובה: גיוס כספים לשמירה על מיני ציפורים בסכנת הכחדה.

השנה התמקדו המשתתפים בהגנה על הבז השחור ומינים נוספים החיים במדבר הישראלי - והצליחו לגייס כ-160 אלף שקלים לטובת פרויקטים לשימורם.

"סיום שלא ראינו כמותו"

ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות ומנהל התחרות, סיכם: "התוצאות אמנם נמוכות ביחס לשנים קודמות, אבל קיבלנו סיום מרתק ומסקרן שלא חווינו בעבר. זה רק מעלה את הציפייה לשנה הבאה".

אם היה ספק - הדור הצעיר לא רק מגיע, הוא כבר מוביל. ובתחרות כמו זו, זה לא רק עניין של ניצחון - אלא גם של שמירה על הטבע לדורות הבאים.