פחות מחודש לאירוויזיון: כך נראית הבמה המרהיבה של התחרות

שבועות לאחר חשיפת ההדמייה של במת אירוויזיון 2026, היום מציגים לראשונה בלייב כיצד היא תראה במהלך המופע. לאחר חשיפת ההדמייה נטען כי היא דומה מאוד לביצוע של השיר הישראלי של יובל רפאל

י"א אייר התשפ"ו
הדמיית במת המופע בווינה צילום: חשבון האינסטגרם הרשמי של האירוויזיון

בימת האירוויזיון נחשפת היום (שלישי) לראשונה בווינה, והקהל זוכה לצפות בה בפעם הראשונה.

נזכיר כי לפני מספר שבועות נחשפה ההדמייה הממוחשבת של הבמה, כאשר חובבי אירוויזיון רבים טענו כי היא דומה מאוד לסטייג'ינג של הופעתה של יובל רפאל והשנדלייר. הפרו פלסטינים מחו בתגובות ומנגד - הישראלים התלהבו מאוד.

כעת ניתן לראות את הבמה בגודלה האמיתי לאחר העבודה עלייה במשך החודשים האחרונים. האירוויזיון ממשיך לעורר הדים ברחבי העולם בעקבות השתתפותה של ישראל, ואחרי פרישתן של מספר מדינות - חלקן אף הודיעו כי ימנעו משידור התחרות בערוצי השידור שלהן.

למרות הכל נועם בתן יעלה על הבמה בחצי הגמר הראשון של התחרות ב-12 במאי, וכמובן - בתקווה שאכן יעלה, הוא גם יופיע בגמר שישודר בשבת ב-16 במאי.


