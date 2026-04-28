פחות מחודש לאירוויזיון: כך נראית הבמה המרהיבה של התחרות

שבועות לאחר חשיפת ההדמייה של במת אירוויזיון 2026, היום מציגים לראשונה בלייב כיצד היא תראה במהלך המופע. לאחר חשיפת ההדמייה נטען כי היא דומה מאוד לביצוע של השיר הישראלי של יובל רפאל

בימת האירוויזיון נחשפת היום (שלישי) לראשונה בווינה, והקהל זוכה לצפות בה בפעם הראשונה.

נזכיר כי לפני מספר שבועות נחשפה ההדמייה הממוחשבת של הבמה, כאשר חובבי אירוויזיון רבים טענו כי היא דומה מאוד לסטייג'ינג של הופעתה של יובל רפאל והשנדלייר. הפרו פלסטינים מחו בתגובות ומנגד - הישראלים התלהבו מאוד.

🇦🇹 קבלו אותה: בימת אירוויזיון 2026 בווינה! 🤩 pic.twitter.com/MYoLM5fbQ5 — Vienna Calling 🇦🇹 | חדשות האירוויזיון (@EurovisionewsIL) April 28, 2026

כעת ניתן לראות את הבמה בגודלה האמיתי לאחר העבודה עלייה במשך החודשים האחרונים. האירוויזיון ממשיך לעורר הדים ברחבי העולם בעקבות השתתפותה של ישראל, ואחרי פרישתן של מספר מדינות - חלקן אף הודיעו כי ימנעו משידור התחרות בערוצי השידור שלהן.

למרות הכל נועם בתן יעלה על הבמה בחצי הגמר הראשון של התחרות ב-12 במאי, וכמובן - בתקווה שאכן יעלה, הוא גם יופיע בגמר שישודר בשבת ב-16 במאי.



