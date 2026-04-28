בבית הלבן זועמים: מתגברים הסיכויים לחידוש המלחמה

גורמים בקרבת הנשיא בבית הלבן, מסרו לתקשורת האמריקאית כי טראמפ הביע אכזבה בעקבות חוסר ההתקדמות עם איראן והחל לאבד סבלנות אל תהליכי השיחות האיטיים וכי הסיכויים לחידוש הלחימה מתגברים

הסבלנות הפוקעת בבית הלבן נותנת את אותותיה, גורמים בכירים בסביבת הנשיא טראמפ מתארים אובדן תאבון גובר לשיחות המו"מ עם איראן מצד הנשיא, ומה שהתחיל בתור סלחנות דיפלומטית כלפי משטר מפוצל שמתחלפת כעת במסדרונות הבית הלבן בתחושת עלבון על משיכת הזמן האיראנית. בסביבת הנשיא מגבירים התייעצויות לקראת האפשרות של חזרה ללחימה.

ביממה האחרונה, איתותים רבים הצביעו לא רק על קריסה אפשרית של המגעים בין הצדדים, אלא הבנה אמריקנית שאיראן איננה מעוניינת, או איננה מסוגלת להביא עסקה אל שולחן המשא ומתן שתעבור את כלל דרגי המשטר בהסכמה.

טראמפ התאכזב משמעותית על פי דיווחים מההצעה האיראנית שהגיעה אמש אל וושינגטון, ההצעה על פי פרסומים, לא כללה אף התייחסות לתוכנית הגרעין האיראנית, בעקבות הטלת ווטו על הנושא על ידי משמרות המהפכה.

בסביבת טראמפ מדווחים על תסכול גובר, אפילו בקרב מי שהתחילו כמתנגדי המלחמה. דיונים ביטחוניים תוגברו משמעותית ביממה האחרונה, בהם גורמי ביטחון לאומי הציעו לחסל את אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה הנוכחי, אשר מצר את צעדיהם של שר החוץ עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט בתהליכי המשא ומתן, אותם מקורבים מדווחים כי הסיכויים לחידוש הלחימה התדברו באופן לא מבוטל.

אותם גורמים מסרו בעילום שם: "הסיכוי שוושינגטון תנטוש את השיחות עם איראן ותחזור ללחימה, לא רק שהוא נותר קיים, אלא התגבר מאוד".