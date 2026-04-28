טובעים בנפט: הכלכלה האיראנית יכולה לקרוס תוך ימים

בעוד המשטר האיראני מעמיד פני מנצח ומציב תנאים למשא ומתן עם ארה"ב, מומחים מעריכים כי הכלכלה האיראנית יכולה לקרוס תוך ימים או שבועות בודדים בעקבות המצור האמריקאי

מומחים כלכליים וגופי מודיעין מעריכים כי למרות ההצגה האיראנית כלפי חוץ, המשטר נמצא במצוקה של ממש. המצור הימי האמריקאי חונק את הכלכלה האיראנית, אך חמור הרבה יותר מכך הוא הנפט. בארות הנפט של איראן ממשיכות לשאוב מאות אלפי חביות של הזהב השחור מתוך האדמה מידי יום, והפעם עושר האנגריה האיראני עלול להיות מה שחונק את המדינה סופית.

שורה של הערכות של גופים מקצועיים בתחום כריית האנרגיה ושאיבת הנפט, בנוסף לארגוני מודיעין, מצביעים על כך כי בשקט בשקט, המצור האמריקאי על דרום איראן משיג הרבה יותר משנראה בחדשות. המצור הימי של ארה"ב הצליח לשתק מעל ל-70% מהייצוא האיראני, בדגש על נטרול כמעט כולל של משלוחי דלקים איראניים, וללא מוצא אל הנפט, איראן עלולה למצוא את עצמה תובעת בזהב שחור.

בארות נפט וגז הן איננן מכונות, אין 'כפתור כיבוי' שניתן ללחוץ עליו ושיעצור לחלוטין את זרימת הנפט מתוך האדמה, במיוחד לא בארות הנפט האיראניות אשר משתמשות בתשתיות מיושנות וטכנולוגיה ששודרגה לאחרונה לפני עשורים. ניתן להנמיך את תפוקת הבארות לזמן קצר, אך השבתתן דורשת תהליך מכאני מורכב, אשר דורש תהליך היפוך אפילו מורכב וארוך הרבה יותר על מנת החזרתן לפעולה, סעודיה למשל שהשביתה בארות נפט במהלך המלחמה, הודיעה לאחרונה למשקיעיה כי יידרשו שישה חודשים לפחות להחזרת הבארות אל פעילות מלאה.

לאיראן, אחת ממדינות העולם העשירות ביותר במשאבי נפט גולמי, בארות רבות ברחבי המדינה אשר מפיקות מאות אלפי ואפילו מיליוני חביות מידי יום, ואיראן, התלויה כלכלית כמעט לחלוטין בייצוא אנרגיה, יכולת אחסון מוגבלת מאוד. מומחים בינלאומיים מעריכים כי לאיראן יכולת קליטה ואחסון של נפט אשר יספיקו לבערך 12 ימים ועד שלושה שבועות.

לאחר הגעה למצב זה איראן תידרש להשבית את בארות הנפט שלה, אשר מעסיקות מיליוני בני אדם ברחבי המדינה. מבחינת תפקוד המשטר, ייתכן ואיראן מחזיקה מצבורי כספים שיספיקו לעוד מספר חודשים, אך השבתת הבארות ונטרול מסלול ההכנסות הגדול ביותר של המדינה יכול להביא לערעור חברתי מחודש, כאשר מוקדם יותר היום כבר הזהירו משמרות המהפכה מהסיכוי להצתה מחודשת של המחאות.