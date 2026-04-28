ח"כ מהליכוד: "היועמ"שית בסך הכל עושה את העבודה שלה"

חבר הכנסת מהליכוד התייחס לצעד הנוסף של היועמ"שית נגד הממשלה, ואמר: "מיארה בסך הכל עושה את התפקיד שלה"

היועצת המשפטית לממשלה לא תגן על עמדת ראש הממשלה נתניהו בבג"ץ בעניין מינוי רומן גופמן לראשות המוסד.

חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, התייחס לכך היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "מיארה בסך הכל עושה את התפקיד שלה כיו"ר האופוזיציה. הרי רומן גופמן מונה כדת וכדין למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, אבל פתאום כראש מוסד יש בעיה? החלטה אחרי החלטה היא נזרקת בבג"ץ אבל זה אכפת לה כי היא שחקנית פוליטית".

בנוגע לשאלה מה הממשלה תצטרך לעשות אחרי הבחירות, אם תיבחר, השיב סעדה: "ראש הממשלה צריך להודיע כמו שעשה ראש ממשלת הונגריה הנבחר: אם אבחר, אחליף את כל בעלי התפקידים. להערכתי בגץ לא יפסול את זה כי מבין את מקומו".