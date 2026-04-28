M16, מטענים וקרלו: נשק רב נתפס במבצע בבנימין

כוחות הביטחון השלימו ביממה האחרונה מבצע נרחב ומתואם בשלושה מוקדים שונים בחטיבת בנימין, במטרה לסכל פעילות חבלנית עוינת ולהחרים אמצעי לחימה. המבצע, שנערך בהכוונת שירות הביטחון הכללי (שב"כ), כלל כוחות מחטיבת בנימין ומג"ב איו"ש שפעלו במקביל בכפר א-ראם, בכפר עקב ובמחנה הפליטים קלנדייה.
במהלך הפעילות המבצעית, פשטו הכוחות על כ-100 מבנים וסרקו אותם ביסודיות. במסגרת הסריקות עוכבו ותוחקרו בשטח כ-40 חשודים. שישה מבוקשים, החשודים במעורבות ישירה בפעילות טרור, הסתה והחזקת אמצעי לחימה, נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת בנימין של מחוז ש"י.
המבצע הניב שלל רב של אמצעי לחימה שהוחרמו מהשטח. הכוחות איתרו למעלה מ-10 כלי נשק מסוגים שונים, בהם רובי סער M16 ו-M4, תתי-מקלע מסוג "קרלו", אקדחים ורובה ציד. בנוסף לכלי הנשק, נתפסו מטעני צינור מאולתרים, חלקי נשק רבים, תחמושת וציוד צבאי מגוון.
מדוברות צה"ל נמסר כי הכוחות בסדיר ובמילואים ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי בכל רחבי יהודה ושומרון, במטרה להסיר איומים מיידיים ולפגוע בתשתיות הטרור במרחב. המבוקשים שנעצרו צפויים לעמוד לדין בגין העבירות המיוחסות להם.
