גנץ נגד בנט ולפיד: "החיבור פוגע בסיכוי להחליף את הממשלה"

יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ יוצא למתקפה חריפה על שיתוף הפעולה המסתמן בין נפתלי בנט ליאיר לפיד: "הם בחרו להתבצר בקרבות פנים-גושיים במקום לקרוא למצביעי הימין והליכוד שמחפשים בית אחר. היעד הוא ממשלה רחבה וציונית שתטפל בגיוס ובכלכלה"

יו"ר המחנה הממלכתי, ח"כ בני גנץ, תקף היום (שלישי) בחריפות את ההבנות בין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לראש האופוזיציה יאיר לפיד. לדברי גנץ, התיאום הפוליטי בין השניים אינו מקדם את המטרה של החלפת השלטון, אלא להיפך – מרחיק את קהלי היעד הנחוצים להקמת קואליציה יציבה.

"מתעסקים במי יוביל במקום לאן נוביל"

גנץ טען כי במקום להציב אלטרנטיבה שלטונית שפונה למרכז-ימין, בנט ולפיד שוקעים במאבקי כוח פנימיים. "החיבור בין בנט ללפיד פוגע ביכולת להחליף את הממשלה הגרועה הזו ולהקים ממשלה רחבה וציונית", אמר גנץ. "הם בחרו להמשיך להתבצר בקרבות פנים-גושיים ולהתעסק במי יוביל, במקום לאן נוביל".

לדבריו, האסטרטגיה הפוליטית הנכונה צריכה להתמקד בפנייה לקהל המאוכזב של הקואליציה הנוכחית: "במקום לקרוא למצביעי הימין, הליכודניקים ואנשי הציונות הדתית שמחפשים היום בית אחר, ולהגיד להם שאנחנו נדאג להקים ממשלה רחבה וציונית בלי קיצוניים – הם עושים את ההיפך".

היעד: ממשלה בלי קיצוניים

גנץ התייחס בדבריו גם לאתגרי הליבה של מדינת ישראל, וטען כי רק ממשלה ציונית רחבה תוכל לתת להם מענה אמיתי. הוא הדגיש כי ממשלה כזו נדרשת כדי "לטפל בגיוס, באתגרים הביטחוניים והכלכליים".

הביקורת של גנץ משקפת את המתיחות הגוברת בתוך גוש האופוזיציה והמפלגות המתנדנדות, כאשר השאלה המרכזית נותרת מי יצליח למשוך את הקולות הקריטיים מגוש הימין כדי לייצר מהפך פוליטי. בסביבת גנץ מדגישים כי המפתח להחלפת הממשלה עובר דרך שותפות רחבה שאינה נתפסת כ"אנטי-ימין", ומזהירים כי חיבור הדוק מדי בין לפיד לבנט עלול להרתיע מצביעי ליכוד לשעבר מלחצות את הקווים.