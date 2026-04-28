ברוך דיין האמת: נפטר הדיין הרב יהודה גליק זצ"ל

ברוך דיין האמת. בגיל 75 הלך לעולמו הרב ישעיהו יהודה גליק אב"ד בבית הדין הרבני באריאל לאחר מאבק במחלה קשה.
הרב גליק יליד נתניה ובוגר הישיבה התיכונית בעיר, למד בישיבות מרכז הרב, כרם ביבנה והכותל. הוא למד לדיינות בכולל בפסגות וכיהן כדיין בבית הדין הרבני בטבריה ובצפת אז היה הדיין הסרוג הראשון בוגר ישיבת הסדר.
בסוף שנות השמונים עבר לבית הדין בפתח תקווה בו התמנה לאב"ד בשנת 2012. בשנת 2018 מונה לאב"ד בית הדין הרבני באריאל.
הרב גליק לימד כעשר שנים בישיבת מעלה אדומים, והוא מחותן עם הרב שמואל אליהו.
תגובות