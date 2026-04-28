בג"ץ דוחה את בקשת השר לוין לבטל את העתירות נגדו

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, דחה היום (שלישי) את בקשתו של שר המשפטים יריב לוין, לבטל את הדיונים בעתירות נגדו בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים.

הדיון יתקיים כמתוכנן ביום ראשון. בהודעה נמסר: "לנוכח עמדת העותרת והמשיבים 4-3, הדיון הקבוע ליום א', 3.5.2026, יתקיים במועדו. ככל ששר המשפטים מעוניין להתייחס בכתב לאמור בעמדות העותרת והמשיבים 4-3, יעשה כן עד ליום 30.4.2026".

היועמ"שית גלי בהרב־מיארה אמרה אמש כי על אף ששר המשפטים יריב לוין הודיע כי יכנס את הוועדה לבחירת שופטים, הוא ממשיך להפר את החוק בכך שהוא מסרב לדון במינוי שופטים לכלל הערכאות. "כינוס הוועדה באופן זה אינו מרפא את הנזק לכל ערכאות השיפוט הנובע מהמחסור החמור בשופטים", נכתב בתגובה שהגישו היועמ"שית והנהלת בתי המשפט לבג"ץ, במסגרת העתירות הדורשות מלוין לכנס את הוועדה. "השר פועל לאיוש תקנים באופן שרירותי ושלא בהתאם לצרכי מערכת המשפט".

בהודעתו משבוע שעבר, השר הבהיר כי אינו מתכוון לקדם בחירת שופטים לבית המשפט העליון, שבו חסרים ארבעה מתוך 15 שופטים. הוא מתנה זאת במינוייהם של של ד"ר רפי ביטון וד"ר אביעד בקשי, שסייעו בניסוח חוקי ההפיכה המשטרית. בנוסף הודיע לוין על בקשתו לקדם לשיפוט במחוזי את כל הנשיאים של בתי משפט השלום, וכן על הגדלת מספר התקנים לשופטי תעבורה, משפחה ונוער.