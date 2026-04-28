אחרי החשיפה הדרמטית | ינון מגל דורש: "תבקש סליחה"

אחרי הדיווח הדרמטי על דבריו של ראש המוסד בנוגע לפרשת קטארגייט, ינון מגל הטיח בבן כספית: "תבקש ממנו סליחה"

הבוקר (שלישי) בתוכניתם המשותפת ברדיו 103FM, התפתח עימות סוער בין ינון מגל לבן כספית בעקבות הדיווח כי ראש המוסד, דדי ברנע, אמר בשיחות סגורות לקראת סיום תפקידו כי קשרי העבודה של יועצי ראש הממשלה לא פגעו בביטחון המדינה.

מגל פתח במתקפה חזיתית ודרש מכספית ומהמערכת הפוליטית להתנצל בפני יועצי נתניהו. "אני חושב שאתה צריך לבקש סליחה הבוקר מאוריך ופלדשטיין", הטיח מגל בכספית. "עשיתם להם רצח אופי מטורף. ראש המוסד אומר שהקשרים בין אנשי לשכת נתניהו לקטאר לא פגעו בביטחון המדינה. אמרתי שזו 'פייק פרשה' – אמרתי את זה אינספור פעמים".

מגל המשיך בקו תוקפני כלפי מערכת אכיפת החוק והשב"כ: "אתם רשעים, הרסתם לאנשים את החיים על קשקוש. הפרקליטות הם רשעים, אייסמן והיועמ"שית הם רעה חולה. זה אירוע פוליטי שהשב"כ עשה בצורה נכלולית, הכנסתם אנשים לכלא לימים ארוכים, זה סדום".

מנגד, בן כספית דחה בשאט נפש את דבריו של מגל ותקף בחריפות את הדמויות המעורבות בלשכה. "אוריך הוא חלאת המין האנושי על סטרואידים מהגדולים שראיתי", ירה כספית. "אני מודיע לבנותיי – אתן רואות אותו בצד אחד של הרחוב? תעברו למדרכה השנייה".

כספית התייחס גם לדברי ראש המוסד ולמינויים האחרונים של נתניהו, כשהוא מבקר את ברנע על כך ש"שרד את הטיהורים" בעוד אחרים הוחלפו באנשים פחות מתאימים לדעתו. "מהיכרות שלי עם הפרטים זה אחד הסיפורים הכי מחרידים ומחליאים ששמעתי מימי חיי", אמר כספית. "אם תדבר עם ה-50 הכי בכירים במוסד שהם לא דדי ברנע, כולם יגידו לך שזה גיוס סוכנים של קטאר פר אקסלנס".

העימות הסתיים ללא הסכמות, כאשר מגל מאשים את כספית בניהול "מצוד זאבים" פוליטי, בעוד כספית עומד על כך שמדובר באחת הפרשות החמורות בתולדות המדינה.