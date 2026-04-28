כמו צפון קוריאה: המשטר באיראן ניתקה את האזרחים מהעולם

גוף המעקב הבינלאומי לתעבורת רשת ואינטרנט, "Netblocks" אשר מדווח על הגבלות גישה אל רשת האינטרנט ברחבי העולם הודיע כי האינטרנט באיראן נותר חסום לגישה אזרחית כבר חודשיים רצופים, נתון השובר שיאים היסטוריים בינלאומיים בכל הקשור לניתוק אוכלוסייה מגישה לרשתות.

ארגון "Netblocks" מתמחה במעקב אחרי חסימות רשת, ועוסק במניעת גישה אזרחית אל רשתות תקשורת וחופש ביטוי. הארגון חשף לראשונה לפני חודשיים את חסימת האינטרנט הכוללת באיראן, והודיעה לפני זמן קצר כי איראן מציינת חודשיים שלמים מאז ניתוק האינטרנט במלואו.

תעבורת האינטרנט העכשווית באיראן עומדת על פחות משני אחוזים מהשימוש המקורי, כאשר על פי ההערכות כלל השימוש נעשה על ידי המשטר או באישורו. מדובר במקרה כמעט חסר תקדים של ניתוק לאומי כולל של רשת האינטרנט מאוכלוסייה שהייתה בעלת גישה מלאה ורחבה אליו בעבר.

מקרים דומים של ניתוק אינטרנטי כמעט אף פעם לא היו כה ממושכים ומוחלטים במקביל, בהודו נותק האינטרנט באופן חלקי ואזורי אל מחוז קשמיר, לאחר ההפיכה במיאנמר בוצעו 'עוצר' אינטרנט לילי במשך כ-70 ימים.

מעבר לכך, על פי דיווחים בינלאומיים, למשטר האיראני אין שום כוונה להחזיר את המצב לקדמותו, כאשר כבר לפני המלחמה הנוכחית פנה המשטר לעזרת סין וצפון קוריאה, בשאיפה לבנות רשת תקשורת 'אינטרנטית' פנים-לאומית במעגל סגור, בדומה לרשתות התקשורת הסגורות של סין וצפון קוריאה אשר מגבילות לחלוטין קשר עם העולם החיצוני ונתונות למעקב שלטוני מלא.