ערבים שתקפו יהודי יפצו אותו ב-3 מיליון שקלים

בית משפט השלום בירושלים פסק כי שלושה פורעים שתקפו יהודי בירושלים יפצו אותו ביותר מ 3 מיליון שקלים לאחר שלא הגיעו לדיונים ולא הגיבו להחלטות בית המשפט. עו"ד חיים בלייכר מחוננו: "נמשיך להילחם בכלים שיש בידנו על מנת לדאוג שמי שפגע ישלם את מלוא המחיר"

בית המשפט השלום בירושלים פסק כי שלושה פורעים שתקפו יהודי בעיר העתיקה בירושלים, יפצו אותו בסכום של 3,340,000 ₪.

פסק הדין התקבל בהיעדר הגנה, לאחר שהתוקפים התעלמו לחלוטין מהחלטות בית המשפט ולא הגישו את תגובתם. פסק דין קודם שניתן נגדם בהיעדר הגנה בוטל בעבר בעקבות פנייתם, אך גם בהליך הנוכחי בחרו הפורעים שלא להגיב להחלטות השיפוטיות, מה שהוביל להכרעה הנוכחית.

בהחלטתו כתב השופט: "נוכח התעלמותם החוזרת של הנתבעים מהחלטות בית המשפט ובהעדר תגובה על תביעה שנסובה על נזקים כתוצאה ממעשיהם של הנתבעים בגינם הורשעו בהליך הפלילי".

התקיפה אירעה לפני כעשור, בעיר העתיקה בירושלים. פרופ' אברהם ארליך השתתף בסיור בעיר העתיקה בירושלים, במסגרת קורס מורי דרך מטעם משרד התיירות ואוניברסיטת חיפה. ארליך התנייד על אופניים חשמליים ובשל כך שמסלול הקבוצה עבר במקומות עם מדרגות - פרש ארליך מהקבוצה והתנייד עצמאית ברחובות העיר העתיקה.

במהלך הסיור הגיע ארליך למסעדה בבעלות ערבים שם רכש אוכל תוך שהוא משוחח עמם באנגלית. את אופניו השאיר ארליך מחוץ למסעדה. בסיום הארוחה שאל ארליך כמה עליו לשלם עבור הארוחה שאכל, אחד המוכרים השיב לו כי עליו לשלם 200 שקלים. ארליך הוציא את הפלאפון שלו, העבירו למצב מצלמה, ושאל שוב את המוכר הפעם בשפה העברית מהי עלות המנה וקיבל מענה כי עליו לשלם 50 שקלים.

הכו אותו בראשו ובכל חלקי גופו

בתוך כך, הגיעו ערבים אשר עבדו במסעדה והחלו לדחוף את ארליך ולהזהירו שיחדל מלצלם, תוך שאחד מהם חוטף את מכשיר הפלאפון מידו ושובר את מסך הפלאפון. ארליך נמלט מהמסעדה אך חזר על עקבותיו על מנת לקחת את אופניו. כאשר נכנס ארליך למסעדה התנפל עליו אחד התוקפים והחל להכותו במקל, אליו הצטרפו אנשים נוספים עם מקלות, חלקם עם אלות 'בייסבול', והחלו להכות בו בראשו ובכל חלקי גופו. לאחר מכן, גררו אותו הערבים לסמטה צדדית תוך שהם ממשיכים להכותו. לאחר זמן ממושך הצליח ארליך להימלט מהמקום ובעודו נמלט מהמקום, כשהוא מתחנן לעזרה, ניצלו ערבים שהיו ברחוב את המצב וניסו אף הם להכותו.

ארליך הזעיק בטלפון את המשטרה אשר סייעה לו לאסוף את אופניו ולזהות את התוקפים. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לארליך חבלות במצח ברגלו ובידו ומאז האירוע הוא סובל מתסמינים קשים של טראומה נפשית ופוסט טראומה ולא שב לעבודתו. שלושת התוקפים הורשעו בהליך פלילי בגין התקיפה, והוטלו עליהם עונשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים לארליך.

עו"ד חיים בלייכר מחוננו המייצג את ארליך ברך על ההחלטה: "בעבר היו מי שחשבו שנתן לתקוף באלימות יהודים ולא לשלם על כך כל מחיר. אנו רוצים למגר לחלוטין את המחשבות הללו מצרנו. אנו נמשיך להילחם בכלים שיש בידנו על מנת למגר את האלימות הזאת ולדאוג שמי שפגע ישלם את מלוא המחיר".