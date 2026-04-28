שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה המשפטית

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד ממשלת ישראל, מתייחבת לדבריו של יו"ר יהדות התורה, משה גפני לפיהם המדינה צריכה לפעול על פי דין תורה.

ברסלר שיתפה את דבריו של גפני וכתבה: "גפני אומר בפה מלא שהחוק צריך להיות כפוף להלכה (אלוהים שישמור מה אומרת ההלכה על להט"ב או נשים). מזכירה שהוא גם אמר שאם הם ינצחו בבחירות הם יסגרו כבישים כולל את איילון בשבת. באיזה מדינה נגדל את הילדים שלנו?".

כאמור, יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, יוצא למתקפה חזיתית נגד בית המשפט העליון בעקבות הפסיקה המורה למדינה לאפשר לנשים לגשת לבחינות המקבילות לבחינות ההסמכה לרבנות. גפני הבהיר כי מבחינתו, להלכה יש קדימות על פני החלטות שיפוטיות של המדינה.

בהודעה שמסר גפני, הוא הדגיש את המחויבות לדין התורה על פני פסיקות בג"ץ:"יש לפעול על פי דין תורה ואסור לקיים פסיקות של בית המשפט שהם בניגוד להלכה."