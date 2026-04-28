במשך 9 שנים: התחזה לרופא שיניים וגרם נזק אדיר למטופלים

אישום חמור נגד ויטלי רוכלנקו שהפעיל במשך כ-9 שנים מרפאת שיניים בשם V-Dent בראשון לציון וטיפל בעשרות מטופלים, מבלי שהוסמך לכך ומבלי שהחזיק ברישיון לעסוק ברפואת שיניים. הוא גרם למטופלים לנזק בלתי הפיך

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) כתב אישום נגד ויטלי רוכלנקו, בן 55, אשר הקים בניגוד לחוק והפעיל במשך כ-9 שנים מרפאת שיניים בשם V-Dent בראשון לציון וטיפל בעשרות מטופלים, מבלי שהוסמך לכך ומבלי שהחזיק ברישיון לעסוק ברפואת שיניים.

כתב האישום, מייחס לרוכלנקו 38 אישומים, בגין ביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גרימת חבלה חמורה, תקיפה, עיסוק ברפואת שיניים בניגוד לחוק, זיוף בנסיבות מחמירות, וכן עבירות מס וחדלות פירעון.

מכתב האישום עולה, כי רוכלנקו הינו טכנאי שיניים בדרגת רישיון מעשי בלבד, המוסמך לעבוד במעבדה ובהשגחה של טכנאי שיניים בכיר, ועל פי מרשם רופא שיניים. חרף זאת, בשנת 2014 הקים מרפאת שיניים בראשון לציון ללא רישיון משרד הבריאות, והפעיל אותה במשך כ-9 שנים בניגוד לחוק. במסגרת פעילות המרפאה, העסיק רופאיי שיניים, טכנאים וסייעת, הציג עצמו כרופא שיניים מוסמך, וטיפל במטופלים תוך ביצוע פעולות כירורגיות ואורתודנטיות, וכן נתן מרשמים שלא כדין.

כתב האישום מתאר שיטה קבועה ומתמשכת, במסגרתה פעל רוכלנקו בערמה ובתחכום, תוך ניצול חולשתם של עולים מחבר העמים שאינם שולטים בשפה העברית וברזי רפואת השיניים, וגבה עבור שירותיו מחיר נמוך בכחמישים אחוזים ממחיר השוק.

גרם למטופלים לנזק בלתי הפיך

רוכלנקו ביצע במטופליו טיפולים פולשניים שונים, בהם עקירות, טיפולי שורש וניתוחי חניכיים, תוך שימוש בחומרי הרדמה המותרים לשימוש רפואי בלבד. בחלק מהמקרים, נגרמו למטופלים נזקים חמורים ואף בלתי הפיכים, לרבות אובדן שיניים, כאבים ממושכים ופגיעה בתפקוד היומיומי. חלק מהמטופלים נדרשו להליכי שיקום יקרים בהיקפים של עשרות אלפי שקלים.

בנוסף, במהלך ביקורת של משרד הבריאות שנערכה במרפאה בשנת 2014, התחייב רוכלנקו בכתב כי יפעיל את המרפאה יחד עם רופא שיניים מוסמך, מה שלא קרה מעולם.

לפני כארבע שנים, הגיש רוכלנקו בקשת חדלות פירעון ובמסגרת ההליכים, הציג מצגים כוזבים בדבר עיסוקו והכנסותיו תוך שהסתיר את העובדה שהמשיך להפעיל את המרפאה ולהפיק ממנה הכנסות משמעותיות בסך מאות אלפי שקלים.

כמו כן, הוא מואשם בעבירות מס בהיקף של למעלה מ-3 מיליון שקלים, לאחר שלא דיווח על הכנסותיו כדין לאורך שנות פעילותו.

הפרקליטות מדגישה כי מדובר בפרשה חמורה של פגיעה באמון הציבור ובבריאותו, תוך ניצול מצוקתם של מטופלים והצגת מצגי שווא שיטתיים לאורך שנים.